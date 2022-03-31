原标题：加多宝闪耀亮相央视“品牌行动” 数字化智能化助推高质量发展

近日，加多宝集团数字化、智能化转型升级受到中央广播电视总台（以下简称央视）关注。央视“品牌行动”以新闻专题形式，对加多宝近年来以数字化智能化转型升级助推企业高质量发展进行报道，并在CCTV-1、CCTV-2、CCTV-13等多个频道播出。

加多宝自2018年“二次创业”以来，正在加快推行数字化、智能化战略转型升级，通过前瞻性布局和持续投入，建成涵盖品牌营销、生产运营、供应链、人力资源管理、财务管理、大宗采购等全链条信息系统和智能化平台。品牌数字化、年轻化、营销管理数字化；生产运营自动化、智能化；供应链数字化等方面取得突破，正在引领凉茶行业向数字化、智能化大变革迈进。

“品牌行动”是报道中国品牌发展动态，展现中国品牌风采的重要栏目。此次亮相“品牌行动”， 充分反映了国家级媒体平台对加多宝品牌价值的持续肯定，将助力凉茶品类进一步提升消费热度。

加多宝集团总裁李春林表示，加多宝以“十四五”规划建设数字中国的战略任务为根本指引，主动“求变”，精准“识变”，积极“应变”，推进企业向数字化、智能化转型升级，提高数字化运营能力，助力凉茶行业的健康、良性可持续发展，为中国产业升级和消费升级贡献“加多宝力量”。

(责编：曹淼、李源)