人民网北京3月31日电 （记者车柯蒙）当前，新一轮科技革命和产业变革加速重构全球经济，中国的企业服务市场进入加速发展新阶段。根据Gartner的数据预测，2022年全球IT支出预计将达到4.5万亿美元，相比2021年增长5.1%;而中国IT支出预计将突破5400亿美元，涨幅7.89%。同时，企业数智化转型和商业创新的需求，也需要企业服务市场进一步形成聚力共赢的新生态。

面对庞大的产业市场和发展潜力，国内企业服务厂商正加速布局生态，迎接数智时代的新机遇。近日，企业云服务与软件提供商用友宣布开启生态2.0时代，提出全面构建“用友生态伙伴网络”，升级五大生态计划，建立四个生态支持体系，与伙伴一起联合创新，营建全球领先的聚合型企业服务生态。

用友网络董事长兼CEO王文京

用友网络董事长兼CEO王文京在2022用友生态大会上表示，用友将加速用友商业创新平台（用友BIP）生态体系构建，与各类伙伴长期合作、共赢发展，共同营建全球领先的聚合型企业服务生态，更好地为客户创造价值。王文京认为，数智化、国产化和全球化是中国企业服务市场面临的三大战略机遇，也是中国企业服务厂商合作共赢的重要抓手。

据了解，在企业数智化的新阶段，用友打造用友BIP商业创新平台，并将其定位为数智商业应用级基础设施、企业服务产业共创平台，目标是希望在平台上能够与10万+生态伙伴共创，汇聚亿级社群个人，共同服务超过千万的企业与公共组织客户。

当前，企业服务生态已进入发展的新阶段，生态模式将从过去简单的资源互补向深度聚合演进。伴随着渠道型生态向服务型生态，再到聚合型生态的战略转型思路，用友此次全面升级生态战略，并首次提出构建“用友生态伙伴网络”。

用友网络高级副总裁徐洋在接受采访时表示，数智时代，企业服务产业在加速向产业互联和生态化方向发展。要成为产业的龙头，就必须在生态的构建和运营上走在行业的前列。因此，要在构建和运营商业创新平台的基础上，持续加强拓展和深化与行业和领域 ISV、专业服务、增值经销商、商业资源和开发者等各类伙伴的合作。

谈到如何理解“用友生态伙伴网络”的内涵，徐洋介绍说，用友生态伙伴网络（Yonyou Partner Network）是基于BIP理念，汇聚专业咨询、技术产品、方案设计、市场推广和销售、专业服务、开发者、实施交付、运维保障等客户全生命周期所需伙伴的枢纽。

“用友生态伙伴网络的建设目标是全球领先的商业创新生态。通过全面升级五大生态计划，用友将建立更完善的生态业务及服务体系。”徐洋认为，通过升级力合计划、犇放计划、扬升计划、千寻计划、汇智计划，用友将从商业信任、伙伴赋能、利益保障和运营协作四个方面，构建科学完善的体系。

随着产业变革和企业数智化转型不断深入，打造弹性包容的生态组织流程、构建规模应用的融合解决方案，成为企业服务市场的发展趋势。

据悉，用友也将在2022年围绕其生态建设愿景，重点推进与四大生态伙伴的合作：与ISV伙伴（本地及全国IT/软件公司是重要的ISV资源）加快合作；与战略伙伴(银行、运营商、华为等IT基础设施提供商、投资机构等)规模化合作；与专业服务伙伴(咨询<国际四大、全国头部、本省市头部>、实施、客开)深度合作；同时，将为开发者规模化连接客户项目、对接用友BIP全技术资源，提供面向团队、个人开发者，进行社区、培训、认证等支持。

用友网络副总裁刘晟表示，在与生态伙伴的合作过程中，用友将秉持高质量发展生态业务的理念，其中有几个关键点：有规模，合作要形成规模，要能够为伙伴带来实实在在的收入；有速度，一是收入要高速增长，二是生态产品和融合解决方案的打造要有速度；有质量，例如创新性、单个项目额度、生态产品及解决方案的技术含量等。

“同时，更要有担当，希望我们做的事情有社会价值，我们要与伙伴一起形成彼此信任的关系，要互惠、共赢，主动承担相应的风险。”刘晟认为。

业内分析认为，作为长期专注信息技术在企业与公共组织应用服务的企业云服务与软件提供商，用友通过打造BIP商业创新平台、持续升级企业服务生态，正进一步夯实融合型企业服务产品矩阵，加速与其生态伙伴合作赋能。

(责编：刘佳、高雷)