人民网北京3月31日电 （记者乔雪峰）74岁的黄曾新拥有多个国际发明赛事金牌和多项专利，几十年来与电、半导体、磁为伴，带着学生研究物理现象，实施创造发明。

直到2020年，他将课堂搬到了短视频平台上，给更多学生普及物理知识，或结识对发明创造有兴趣的人。至今，他在短视频平台已发布200多个科学实验小视频，拥有44.3万余名粉丝。

61岁的青岛大叔吴新全，通过偶然的机会开启了“打卡年轻人喜欢吃的100种食物”系列短视频的拍摄之旅，并通过美食短视频传播积极、乐观的生活态度。短短几个月的时间内，吴新全靠着憨厚的笑和浓郁的口音收获了53.8万粉丝和665.6万点赞。

数据显示，老年用户是各类话题的重点关注者和参与者，他们以短视频的形式分享着科普内容、幸福生活和传播着传统文化的魅力。

2021年4月，为抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动，工业和信息化部发布了《移动互联网应用(APP)适老化通用设计规范》（以下简称《规范》），进一步推动了移动互联网应用的适老化改造进程。

在《规范》即将施行一周年之际，为响应互联网应用适老化及无障碍改造专项行动号召，近日，抖音升级了时间管理工具，为保障老年人安全健康上网提出了新举措。

有报告提出，短视频产品的合理使用，在一定程度上能够提升老年人的社会参与度和生活幸福感，丰富老年人群与社会的接轨渠道，有助于我国实现“积极老龄化”，促进老年人更好地融入和享受数字生活。

另有调查显示，超六成中老年被访者认为有必要设置时间提醒控制自己使用互联网应用的时间，由医生、家人或朋友录制的语音提醒、视频提醒或为中老年人最容易接受的提醒方式。

据抖音相关负责人介绍，为助力打造老年友好型数字社会，平台聚焦功能场景优化与助老内容传播，在关照老年用户精神生活所需的同时，也提高了其社会参与度、生活丰富度，以一系列“老友”关怀行动，助力老年群体实现“老有所学”“老有所为”“老有所乐”。其中，升级后的时间管理工具在引导老年群体加强自主时间管理中发挥了重要作用。

该负责人还表示，时间管理功能可通过友情提醒和强制监督，将老年人的上网时长控制在合理范围。用户可以自助查看每日使用APP的时间及时间变化趋势，并支持自主设置休息提醒、睡眠提醒、时间锁等功能，达到约定的使用时长后会提醒用户及时休息。

据《2021抖音数据报告》显示，其每日发出上亿次适度使用提醒，46%被提醒用户使用时长明显下降。

(责编：刘佳、高雷)