人民网北京3月30日电（记者许维娜）社区是城市居民的生活场所，也是基层治理的基本单元，其物业服务水平的优劣在很大程度上影响着居民生活的幸福感、基层社会的和谐度。

物业服务质量关乎着千家万户的幸福指数。尤其叠加疫情影响之下，封闭社区管理、居家隔离等措施的实施，如何助力社区守护业主及住户的生命安全和身体健康成为公共属性的议题。

迈入存量时代，近年来不少房企不断降低地产关联业务的营收占比，主动转换思路，将物业管理服务作为其核心增长动力的重要组成部分。

眼下，物业行业需要新的运营思路。对于企业来说，需要理清各种存量物业的发展前景，更要确定相关业务的盈利模式，才能在存量时代步入新的发展赛道。

一家物业公司的市场表现，关键还是取决于其经营成色如何，以及从长远来看，这家公司是否走在正确的路上，并依靠核心竞争力持续成为市场的综合绩优生。

如今，一条后地产时代的“黄金赛道”正在浮出水面。以融创服务为例，3月30日，融创服务发布2021年度业绩公告显示，截至2021年底，总收入约为79.04亿元，增长约70.9%。

此次公告也表明公司业绩仍处在增长期，并且从2021年上半年的合约建筑面积存量构成及增量来源看，来自第三方的建筑面积占比逐步提高，社区增值服务发展迅速，业务的独立性正在增强。

其中，社区便民服务收入同比增长近6倍，房屋经纪服务、美居服务和空间运营服务，收入则分别同比增长了约175%、142%和86%。

同时，对于2022年的展望，融创服务称，坚定看好物业管理行业的长期发展空间，2022年行业分化将进一步加速。

此外，也有专家建议，企业应进一步聚焦消费潜能城市，加速生活服务复制落地，依靠便利、可靠、优质的服务赢得业主认可，加速释放社区生活服务规模增长潜力空间。

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