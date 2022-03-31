王绍绍

近年来，我国制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。

国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

“对于经济增长来说，科技创新可以提高生产效率从而提升供给能力和潜在增长率。”有关专家表示，新一轮科技革命带来了数字经济的快速发展，以大数据、云计算、物联网和人工智能等为代表的技术革新，带来了资源配置效率快速提升的可能性，并催生了新的经济形态。

进行持续的科技创新，并将其积极地运用到解决现实问题中，是我国宏观经济能实现质量变革、效率变革和动力变革的必要条件。

上述专家还表示，经济的高质量发展，关键是如何提升有限资源的配置效率，使得有限的资源能够催生更多的产出。技术是基础科学规律发现的应用，科技创新高度依赖于深厚的基础科学积累。

近日，雾化科技企业思摩尔国际发布的2021年业绩报告显示，至2021年底，其累计申请专利3408件，涵盖温控、发热体、防漏液、储液四大技术类型，去年在全球范围内新增专利申请1187件，较前一年增长60%。此外，其在研发费用上的投入也同比增长59.7%。

“只有在基础科学上产生的核心技术发明、新产业和新理念，才能保证资本和劳动力投入的边际产出保持在高位水平。将经济发展模式转向科技创新驱动是一个长期过程，需要全社会的高度重视和持之以恒的投入。”上述专家表示。

(责编：刘佳、高雷)