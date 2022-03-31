人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

产业观察：加强基础科学研究 提升制造业核心竞争力 

王绍绍
2022年03月31日16:48 | 来源：人民网
小字号

近年来，我国制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。

国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

“对于经济增长来说，科技创新可以提高生产效率从而提升供给能力和潜在增长率。”有关专家表示，新一轮科技革命带来了数字经济的快速发展，以大数据、云计算、物联网和人工智能等为代表的技术革新，带来了资源配置效率快速提升的可能性，并催生了新的经济形态。

进行持续的科技创新，并将其积极地运用到解决现实问题中，是我国宏观经济能实现质量变革、效率变革和动力变革的必要条件。

上述专家还表示，经济的高质量发展，关键是如何提升有限资源的配置效率，使得有限的资源能够催生更多的产出。技术是基础科学规律发现的应用，科技创新高度依赖于深厚的基础科学积累。

近日，雾化科技企业思摩尔国际发布的2021年业绩报告显示，至2021年底，其累计申请专利3408件，涵盖温控、发热体、防漏液、储液四大技术类型，去年在全球范围内新增专利申请1187件，较前一年增长60%。此外，其在研发费用上的投入也同比增长59.7%。

“只有在基础科学上产生的核心技术发明、新产业和新理念，才能保证资本和劳动力投入的边际产出保持在高位水平。将经济发展模式转向科技创新驱动是一个长期过程，需要全社会的高度重视和持之以恒的投入。”上述专家表示。

(责编：刘佳、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：加强基础科学研究 提升制造业核心竞争力
　　近年来，我国制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。 国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。…
商务部：多措并举帮助外贸企业应对风险挑战
　　人民网北京3月31日电 （记者赵竹青）“我们密切关注本轮疫情对外贸企业、特别是对中小微外贸企业的影响。”商务部新闻发言人束珏婷31日在例行记者会上表示，从目前反映情况看，部分外贸企业受疫情影响，面临生产经营受阻、物流运输不畅等阶段性问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部