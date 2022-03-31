原标题：盈利水平稳健提升 内生动力持续强劲 2021年光大银行金融市场业务焕发新动能

2021年是国家“十四五”规划的开局之年。在坚定迈向“一流财富管理银行”的道路上，光大银行通过金融市场业务全力支持服务实体经济，重点聚焦价值创造和协同赋能，以精细化管理夯实利差基础，提升盈利能力，增强发展内生动力，各项经营工作不断取得新成效。

2021年，光大银行金融市场业务规模达2.02万亿元，比上年末增加2213.99亿元，增长12.29%；全年实现营业收入299.53亿元，比上年增加57.28亿元，增长23.64%，占全行营业收入的19.61%；规模、营收均保持较高增速，且营收增速优于规模增速。持续优化资产布局，依靠投研硬实力，准确把握2月份、10月份市场收益率阶段性高点机会，完成全年近80%的配置任务，投资组合收益率保持同业领先水平。与此同时，进一步做活交易业务，着重提升投资交易的差异化竞争能力，从资产的持有者向资产的交易者转变，由赚利差向赚价差转变，不断推动金融市场业务轻型化转型。负债端合理平衡经营安全、监管达标和成本管控，抓住市场利率下行机会，多元化、灵活化做好统筹安排，打通线上线下、本外币融资通道，择机吸收低成本市场化资金，节约全行年化负债成本近8亿元，有效助力降本增收。

经过多年来精细耕耘、开拓发展，该行金融市场业务在行业内形成了专业领先特色，多年来持续获得各类奖励。在全国银行间同业拆借中心公布的2021年度银行间本币市场评优结果中，荣获年度“市场影响力奖”“市场创新奖”；承销业务荣获2021年度国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行“金融债券优秀承销机构奖”，中国农业发展银行“金融债券最佳创新合作奖”、“碳中和行动者”称号；连续多年获得上海证券交易所“优秀债券投资机构”称号。

金融服务实体经济有力有效。光大银行积极贯彻新发展理念，秉承服务实体经济的初心和信念，坚守金融国家队的使命和担当，聚焦实体经济领域和薄弱环节，围绕“增量、降本、便利”要求，始终坚持把支持服务实体经济作为出发点，把服务人民生活作为落脚点，积极发挥业务优势和投资交易特长，强化金融服务功能，找准金融服务重点，提升金融资源配置效率，为实体经济发展提供更高质量的金融服务。2021年，该行金融市场业务通过地方债、信用债、ABS等投放资产超2700亿元，用于支持制造业、绿色、低碳、小微、民营、乡村振兴等重点领域发展，在践行责任上迈出坚定步伐。

财富管理特色日益鲜明。光大银行顺应央行汇率市场化和利率市场化改革方向，坚持以市场需求为导向，以“全面覆盖、形式多样、效果显著”为原则，积极开发个性化、差异化、定制化金融产品，满足客户日益多样化的财富管理需求。

下一步，光大银行将围绕“一流财富管理银行”战略愿景，积极服务国家战略，不断提高金融服务的适应性、竞争力和普惠性，准确把握市场投资和交易机会，稳定投资基本盘，激活交易属性，做实代客和协同工作，将价值创造向纵深推进。

(责编：曹淼、李源)