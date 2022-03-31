原标题：提速增效 助力小微 平安银行全面优化企业开户服务永不止步

2021年11月26日，小微企业主单先生来到平安银行苏州分行营业部大厅，送上一面写有“以人为本为民排忧解难，贴心服务犹如冬日暖阳”的锦旗，感谢平安银行提供的高效开户服务。据悉，2021年11月初，单先生注册了一家小微企业，准备经营家政业务。在筹建初期，单先生急需开立对公账号用于签订业务合同。11月10日，平安银行接到单先生的开户咨询电话，在了解其迫切开户需求后向其介绍“简易开户”服务及政策，并在单先生确认接受简易开户服务后，提前安排其至小微企业专属绿色服务通道。当天下午两点，单先生带齐开户资料临柜办结开户。

上述企业简易开户服务事例仅是平安银行系列优化企业开户服务举措的一个缩影。近年来，平安银行致力于优化营商化境，提升企业账户服务工作，通过流程创新、减费让利等多项举措，助力实体经济发展。

自2021年以来，平安银行已为5200家小微企业提供简易账户服务，240家企业使用电子印章开户，5000余家企业使用电子营业执照开户；同时切实执行减费让利政策，自去年9月以来累计为小微企业减费超6100余万元。

小微企业是我国国民经济的重要组成成分，在促进经济增长、促进就业、科技创新等方面发挥着不可替代的作用。平安银行主动担当，通过以下一系列的举措让小微企业在特殊时期感受到贴心的服务。

简化开户流程，建立公开透明服务体系，解决小微企业“资料过多、手续繁杂、时效过长”开户痛点。平安银行辖内1000余家网点全面支持小微企业简易开户，客户仅需携带开户必需基本资料，即可开立具有基础支付结算功能的对公账户。对于成立不久、尚未营业、无固定办公场所的小微企业来说，简易开户服务既能降低开户时效，又能满足其使用需求。同时，平安银行所有网点均在厅堂内醒目位置公示《平安银行小微企业银行结算账户开立特别服务规范(负面清单)》、三级服务监督电话、企业开户服务标准，保证开户服务流程公开透明，咨询与投诉渠道畅通无阻。

打造“线上+线下”一体化开户流程，客户免填单、免携带、少跑路、少等候。平安银行一方面通过高效应用人工智能、RPA、大数据等科技手段，自主研发并推广“空中柜台”，改变传统柜面服务模式，打通线上线下客户触点，为客户提供线上预约开户、自动填单、前置预审开户信息、智能分派客户经理、远程开户意愿核实、人机一体化CTM开户等服务。另一方面将电子营业执照的应用嵌入对公开户与变更环节，并在上海地区先行先试线上电子印章开户功能，切实做到开户免携带。

减费让利，纾解小微企业压力。平安银行严格遵照“应免尽免、应降尽降”原则要求，主动扩大降费受益客群，加大让利幅度。例如，对公客户通过企业手机银行进行跨行/本行转账免收手续费，不受10万元及以下转账金额限制；对所有对公客户开立单位结算账户的开户手续费均按现行收费标准5折优惠(不限含小微企业和个体工商户)；小微企业、个体工商户单位账户管理费用全免等。

平安银行重视金融服务保障工作，主动担当，上门服务，助力企业复工复产。优化企业账户服务是助力实体经济蓬勃发展的重要环节，平安银行始终紧跟相关监管部门的步伐，扎实做好小微企业账户服务工作，为银行金融服务增添色彩。

(责编：曹淼、李源)