人民网北京3月31日电 （黄盛）茅台数字营销APP来了。今日，受到消费者关注的“i茅台”App正式上线试运行。在试运行阶段，消费者每天9：00-10：00可在“i 茅台”App上预约申购53度500ml贵州茅台酒（壬寅虎年）、53度500ml茅台1935、53度375ml*2（壬寅虎年）和53 度500ml贵州茅台酒（珍品）这4款产品。上述4款产品的价格分别为2499元/瓶、1188元/瓶、3599/盒、4599元/瓶。

据介绍，在应用商店下载“i茅台”App后，按照申购规则，用户要登录账号，完善实名信息，申购开始后，点击首页“预约申购”参与。App上会跳出地图页面，消费者同意定位授权选择自提门店后，用户可点击确定申购。到达公示时间后，用户点击申购单就可以查询申购结果，最后一步是选择支付方式，获得提货码，线下提货。

此外，“i茅台”App还设有“品质·茅台”“享约·茅台”“发现·茅台”“文化·茅台”等区域，向消费者介绍贵州茅台酒的酿造工艺、品牌文化等内容，并整合接入了12 家第三方电商平台，可为消费者提供购买飞天茅台酒的信息。

据茅台内部人士介绍，“i 茅台”App采用线上线下打通的联动机制，为广大消费者提供一个放心、便捷的购酒新平台。

据上述人士介绍，在包装生产过程中，“i茅台”App通过数字化手段，让每一瓶酒被赋予唯一的身份信息，被称为“一瓶一码”；通过“一瓶一码”，每瓶酒的生产、仓储、物流、销售等关键信息，都被集成整合，从而实现从产品到商品的“端到端”溯源。在开发“i茅台”App期间，贵州茅台还对包装生产、质量管控、渠道管理、消费者服务等关键流程进行了优化，力求供应链能更加精准高效地响应市场需求。

也有行业人士分析认为，茅台市场环境正面临新趋势、新群体、新场景、新零售、新产品“五个新”的变化，此次上线“i茅台”App正是探索“五合营销法”，进行数字化营销创新、实现茅台营销体系“变革”和“重塑”的表现。

华创证券研报认为，茅台营销系统的多元化和数字化是营销改革的重要方向，有利于公司数字化运营管理效率的提高，并直达消费者沟通，营销系统的多元化和数字化是营销改革的基础设施工作，后续还是要以价格及背后利益分配机制的市场化作为改革成功的标志。

改革也反映到茅台的市场表现上。在“i茅台”APP上线之际，贵州茅台也发布了2021年年度及一季度预计主要经营情况。公告显示，今年一季度，贵州茅台预计实现收入331亿元左右，同比增长18%左右；预计实现归属上市公司的净利润166亿元左右，同比增长19%左右。

贵州茅台表示，今年以来，公司主动作为，攻坚克难，以奋进姿态和有力措施打好了“主动战”，产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了“开门稳”“开门红”。

另据了解，以区块链技术为核心的“茅台链”正在紧密建设中，年内将投用。届时，从产品到商品的全链路溯源体系，将更加完整、科学和可信，能更大程度为消费者提供更加优质的服务。

(责编：刘佳、高雷)