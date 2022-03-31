人民网北京3月31日电 （记者孙阳）今日，中国贸促会发布《2021年度全球经贸摩擦指数报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，中国对全球经贸摩擦的影响相对较小，经贸措施的运用也相对较少。从全球经贸摩擦指数来看，2021年中国所有月份的全球经贸摩擦指数均处于高位以下。

据悉，全球经贸摩擦指数在全球选取经济、贸易、地区分布以及对华贸易等方面具有代表性的20个国家（地区）为国别样本，对进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制性措施以及其他限制性措施进行研究，动态掌握全球经贸摩擦主要变化及趋势。

《报告》主要涉及以下四方面：

一是全球指数同比稳中有降，但较大经济体间经贸摩擦仍呈上升趋势。《报告》显示，全球经贸摩擦指数在2021年全年有6个月处于高位，同比减少3个月。从国家（地区）来看，2021年，印度、美国、阿根廷、欧盟、巴西和英国全球经贸摩擦指数的月均值处于高位。

二是各类措施的实施在发达经济体与发展中经济体差异较大，服务于国家制造业、国家安全和外交利益的意图更加明显。《报告》显示，其他限制性措施在各类措施中指数月均值最高。20个国家（地区）均发布了其他限制性措施，其中，发达国家（地区）更多采取产业补贴、投资限制和政府采购措施。

三是发布措施多的国家（地区）同比更为集中，受影响较大的行业几乎都与战略基础物资和装备相关。《报告》显示，2021年，20个国家（地区）共计发布4071项措施，同比增长16.4%，月均339.25项，平均每个国家（地区）发布措施203.6项。超过平均值的有3个国家（地区），分别为美国、欧盟和巴西。20个国家（地区）发布的五类措施共涉及91个两位海关编码，占全部98个两位海关编码的92.9% ，较2020年略有收窄，涉及农产品、食品、化学品、药品、机械设备、运输设备、医疗设备以及特殊交易品等。

四是中国对全球经贸摩擦的影响相对较小，经贸措施的运用也相对较少。从全球经贸摩擦指数来看，2021年中国所有月份的全球经贸摩擦指数均处于高位以下。从全球经贸摩擦指数的排名来看，中国12月中有7个月位于11-20名之间，有3个月位于6-10名之间，仅有两个月位于前5名，表明中国引发的全球经贸摩擦冲突相对较小。从各国（地区）发布的措施情况看，美国发布的措施最多，占20个国家（地区）发布措施总数的25%；其次是欧盟占比21.5%，巴西位居第三，占比9.6%；中国仅占比4.9%。从各具体措施分类来看，中国发布的措施总体都处于低位。

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