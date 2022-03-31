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天舟二号货运飞船受控再入大气层顺利完成

2022年03月31日18:57 | 来源：人民网
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人民网北京3月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船已于北京时间3月31日18时40分受控再入大气层。飞船绝大部分器件被烧蚀销毁，少量残骸落入南太平洋预定安全海域。

天舟二号是中国空间站关键技术验证阶段发射的首艘货运飞船，于2021年5月29日发射入轨，这也是我国空间站货物运输系统的第一次应用性飞行，为空间站送去6.8吨补给物资。在轨运行期间，天舟二号货运飞船先后与天和核心舱进行了4次交会对接，按计划完成了飞船绕飞、机械臂转位舱段验证、手控遥操作交会对接等多项拓展应用试验。与空间站分离后，充分利用飞船推进剂余量，成功实施了货运飞船与空间站2小时快速交会试验，为空间站在轨建造和运营管理积累了经验。

今年是中国载人航天工程立项实施30周年，也是决战空间站建造之年。目前，工程全线正全力开展神舟十三号返回和空间站建造阶段飞行任务准备。

(责编：赵竹青、高雷)

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