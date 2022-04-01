本报记者 孔德晨

山东省东营经济技术开发区近年来加大清洁能源的装备生产、技术研发、推广应用力度，一批高质量新能源产业项目快速落地。图为3月31日，在东营经开区某公司生产车间内，工人们生产电池模组。

苏志浩摄（人民视觉）

今年以来，位于中国（河北）自由贸易试验区正定片区的常山纺织集团大力推进纺织生产、研发等各环节的信息化改造，通过提质增效稳出口。图为日前该集团工人在生产线上忙碌，赶制一批出口订单产品。

武志伟摄（人民视觉）

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会3月31日发布的中国采购经理指数显示，3月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、48.4%和48.8%，低于上月0.7、3.2和2.4个百分点。专家认为，三大指数均降至临界点以下，表明国内经济总体景气水平有所回落。随着局部地区疫情得到有效控制，受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。

制造业PMI有所下降

3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，低于临界点。

从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数均低于临界点。生产指数为49.5%，比上月下降0.9个百分点，表明制造业生产景气度回落；新订单指数为48.8%，比上月下降1.9个百分点，表明制造业市场需求有所减弱；原材料库存指数为47.3%，比上月下降0.8个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续降低；从业人员指数为48.6%，比上月下降0.6个百分点，表明制造业企业用工景气度有所下降；供应商配送时间指数为46.5%，比上月下降1.7个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间继续放慢。

“3月份制造业PMI比上月下降0.7个百分点，表明制造业生产经营活动总体上有所放缓。”中国宏观经济研究院决策咨询部主任孙学工对记者表示，3月份以来，影响制造业平稳运行的不利因素较为集中出现，如国内多地出现聚集性疫情，且主要影响了制造业集中的广东、上海、吉林等地，“具体来看，疫情不仅影响供给面的生产、物流配送、原材料库存和就业，也影响需求面的订单。”

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，受本轮疫情影响，局部地区部分企业临时减产停产，且波及上下游相关企业的正常生产经营。同时，近期国际地缘政治冲突加剧，一些企业出口订单减少或被取消，制造业生产活动和市场需求有所减弱。

部分行业发展韧性强

尽管3月份制造业和非制造业PMI均在临界点以下，部分行业仍有较强的发展韧性，经济增长动能持续显现。

高技术制造业保持扩张。高技术制造业PMI为50.4%，虽比上月有所回落，但继续位于扩张区间。“从企业用工和市场预期看，高技术制造业从业人员指数和业务活动预期指数分别为52.0%和57.8%，高于制造业总体3.4和2.1个百分点，这表明高技术制造业具有较强的发展韧性，企业对未来市场发展继续看好。”赵庆河说。

大型企业运行相对稳定。大型企业PMI为51.3%，低于上月0.5个百分点，但高于制造业总体1.8个百分点，位于景气区间，继续保持扩张。中型企业PMI为48.5%，低于上月2.9个百分点，降至收缩区间。小型企业PMI为46.6%，继续位于临界点以下。

建筑业景气水平小幅上升。随着气候转暖，建筑业施工进度有所加快，商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点，其中土木工程建筑业商务活动指数为64.7%，高于上月6.1个百分点，升至高位景气区间。

同时，还有部分行业景气水平较高，电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快。

给企业吃了定心丸

“尽管我国经济总体景气水平有所回落，但制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.7%和54.6%，继续保持在景气区间，多数企业对市场发展仍有信心。”赵庆河说。

孙学工表示，为营造有利于稳增长的政策环境，国家已陆续出台了不少政策措施，特别是针对工业和服务业发展，分别出台了《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》和《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，对切实解决企业困难、提振市场信心起到了良好作用。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东认为，高技术制造业保持扩张，制造业生产经营活动预期指数维持在景气区间，企业对市场发展仍有信心，预计4月份及以后的PMI将会逐步重返临界点之上。

“近日的国务院常务会议也再次强调，坚定信心，咬定目标不放松，把稳增长放在更加突出的位置，稳定经济的政策早出快出，不出不利于稳定市场预期的措施，制定应对可能遇到更大不确定性的预案，这给企业吃了定心丸。”孙学工说。

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