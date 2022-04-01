海外网 李雪钦

3月24日，在安徽省铜陵市铜官区长江路商业街，外卖骑手正为市民配送生活物资。

陈 晨摄（人民图片）

线上买菜、外卖送餐、下单购物、手机打车……近年来，中国生活服务业加速迈向数字化。今年政府工作报告提出，推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模式。专家认为，推进生活服务业数字化转型，不仅对方便百姓生活、提振中国消费有重要意义，而且为行业转型升级和高质量发展注入新动力。

释放消费新活力

早上洗漱完毕，浙江杭州的苏先生用手机软件打车。乘车上班途中，他通过外卖平台买一份送到公司的早餐，到了公司就可以吃上。下班快到家时，他在生鲜平台下单一些蔬菜、鱼肉，订好送货时间，快递员会在他到家后送上门……这是苏先生日常生活数字化的缩影。

如今，越来越多中国人习惯这样的数字化生活。“生活服务业进行数字化转型，最大的获利方是老百姓。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，通过生活服务类互联网平台，人们获得更好服务和更多便利，实现了消费成本尤其是时间成本的节约。

中国数字经济发展迅猛，用户规模庞大，为生活服务业数字化赋能提供了坚实基础。中国互联网络信息中心发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73.0%。网上外卖、网约车的用户规模同比分别增长29.9%和23.9%，用户规模分别达5.44亿和4.53亿。尤其是防疫期间，数字化生活服务有效保障了人们的日常生活、学习和工作。中国科学院大学经管学院教授吕本富接受本报采访时说，防疫期间，为避免人员聚集，人们经常通过线上购物。“服务业数字化背景下，购物模式出现变化，不是线上取代线下，而是让不同人群、不同需求的供给更精细化，是服务业的一次供给侧结构性改革。”

助力商户转型升级

“一瓶醋也可以直接下单，只需要十几分钟就能完成以前2个小时的采购工作。”深圳南山润园四季餐厅厨师长李志光拿起手机，打开美团“快驴进货”APP操作界面，提交次日餐厅后厨配送需求清单，即可解决采购需求。

“供应链数字化的优势在于，让餐厅采购变得更省时省力。不用每天早起采购食材，餐厅营业前就能收到当天食材。”润园四季餐厅供应链总监黄光春说，通过APP可以对选货、订单、售后、财务发票进行查询及管理，订货时长大大缩短。

线上下单、按需进货的方式，渐渐融入许多餐厅的日常。据悉，去年北京市商务局联合互联网平台开展餐饮业数字化升级行动，覆盖全市近6万家商户，其中近6000家商户单周交易额较行动开始前增长近25%。

王微认为，生活服务业已经到了拥抱数字化的时代，过去服务业的发展方式较为传统，数字化来临后，互联网创新和传统业务的结合，给了生活服务业一个巨大的转变机遇，加速推进企业转型、服务创新。

中小型商户应该如何抓住消费升级带来的产业发展新机遇？吕本富说，应鼓励更多商户拥抱数字化，“一店多能”创新经营，提供多元服务，积极发展线上线下融合的便民生活服务。比如，鼓励小店与社区电商合作，发展成自提点。这样，一是可以实现一家门店两份收入，既不耽误自己卖货，同时做团长还有佣金；二是进店取货的消费者往往会在进店后顺带消费，相当于传统小店借助数字化引流。

从业者学起了新技能

生活服务业的数字化转型离不开政府层面大力推动。商务部、中央网信办、国家发改委去年联合发布《“十四五”电子商务发展规划》，提出引领消费升级，培育高品质数字生活，明确“打造数字生活消费新场景”“丰富线上生活服务新供给”“满足线下生活服务新需求”等具体目标。

目前，不少地方从实际应用出发，制定了生活服务业数字化转型的路线图。

推出百节数字化运营教程，助力千家生活服务业企业数字化升级，引导万户便民商业网点发展数字新业态、新模式，培育超万家生活服务业数字化示范门店……北京市商务局日前发布《北京市生活服务业数字化转型升级工作方案》，启动2022年生活服务业数字化升级行动，以餐饮、便利店、蔬菜零售、家政等业态为重点，围绕数字化运营全链条，提升生活服务行业数字化营销、管理和供应链水平。

“不能数字化的市场主体可能会被淘汰，商家需要主动作为，适应数字经济时代的到来。”中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇接受本报采访时说，生活服务业数字化运营可以更好满足老百姓消费需要，转型升级的数字化方案应多考虑便利性，易操作、安全性原则，尽可能通过平台化的方式让更多市场主体以最低成本的方式参与。同时，要加强商业网点从业人员的培训，提高应用数字平台的工作效率。

吕本富建议联合数字化平台企业一起开发、教授电子商务课程。“很多企业都有成熟的电子商务教程，政府与企业合作，既可以降低运营费用和难度，也可以让更多商家学有所用、通过转型获益。”

(责编：牛镛、岳弘彬)