本报北京3月31日电 （记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，在送别天舟二号货运飞船后，在轨飞行的神舟十三号航天员乘组正在紧张进行飞船返回各项准备。

2021年10月16日，航天员翟志刚、王亚平、叶光富在酒泉卫星发射中心搭乘神舟十三号载人飞船进入天和核心舱，成为入住中国空间站的第二批航天员。160余天的太空飞行中，3名航天员在地面科技人员支持下，圆满完成了2次出舱活动、2次“天宫课堂”太空授课活动，开展了多项科学技术试验与应用项目。王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员，航天员首次在轨通过遥操作完成货运飞船与空间站对接，飞行乘组创下了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录，为后续建造空间站奠定了坚实基础。

神舟十三号载人飞行任务期间，中国航天员首次太空跨年、首次在太空过春节。在地面支持下，飞行乘组利用工作训练间隙参加了元旦“京港澳天宫对话”活动，举办了中国人首次天宫画展，与广大青少年开展天地互动交流，进行了别具特色的科普教育和文化传播活动。

目前，空间站核心舱组合体在轨稳定运行，航天员乘组计划于4月中旬返回地面。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 04 版）

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