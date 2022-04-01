本报北京3月31日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心3月31日发布，3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，较上月下降0.7个百分点。结合分项指数和行业PMI来看，经济增速整体有所回调。但基础原材料行业有所回升，对经济有一定稳定作用。

“3月份制造业采购经理指数回落，主要是受新冠疫情多地散发等短期因素影响，也反映了中国经济比较强的抗压性。”中国物流与采购联合会副会长蔡进说。3月份，生产经营活动预期指数较上月下降3个百分点至55.7%，但相比2021年四季度53.9%的均值，该指数仍处于较好水平，企业预期整体保持相对乐观。

中国物流信息中心分析师文韬认为，虽然3月份制造业采购经理指数下降，但经济运行仍有稳定基础。一是基础原材料行业回升，对宏观经济的支撑作用将持续显现；二是多个行业逐步进入产销旺季，市场供需有回升空间；三是多项政策协同发力、靠前发力，稳增长支撑作用逐步显现。随着新冠疫情得到缓解，后期经济将稳定恢复，市场主体应保持充分信心。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 06 版）

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