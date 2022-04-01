本报记者 王 沛

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针对科技型中小企业融资难，山东青岛推出了专利权质押保险贷款模式。该模式将银行承担100%贷款风险转变为保险公司、银行和担保公司三方进行风险分担，搭建一个整合资源的平台，实现了多方共赢。

专利权质押保险贷款模式自开展以来，共为212家科技型中小企业发放贷款382笔，共计13.67亿元。

一分钱难倒英雄汉。手里拿着订单，资金上却捉襟见肘，这时，赵强脑海里蹦出的就是这句话。

赵强是海尔集团商用显示设备小微智能互联平台（以下简称“互联平台”）的行政总监，公司主要研发智能课桌，是一家科技型中小企业。2019年，新产品研发成功，正要量产时，却遭遇了融资难题。

“太难了！”赵强回想起来记忆犹新，“幸运的是，当时山东省青岛市已经推出了专利权质押保险贷款，这才解了燃眉之急！”

专利融资，助企脱困

历经两年多，赵强终于研发成功了智能课桌，通过招投标，拿到了第一笔订单。但他没想到，贷款时却遇到了困难。

按照银行惯例，企业贷款必须有固定资产作抵押。然而，互联平台这样的科技型中小企业都是轻资产，往往专利技术才是核心竞争力。

赵强也试过找风投，但是因周期长、条款苛刻、干涉经营等诸多原因没谈拢，只好作罢。

“当时可以说是火烧眉毛了。”赵强说，为了搞研发，几个合伙人的个人资产全部抵押了。

硬着头皮，赵强准备再找一家银行试试，没想到，转机出现了。

经银行介绍，他了解到，青岛市知识产权事务中心为纾解科技型中小企业融资难题，推出了专利权质押保险贷款模式，符合条件的科技型中小企业可通过专利权等知识产权获得贷款。

这次，互联平台经银行推荐，通过专利机构的专利评价、担保公司的尽职调查、保险公司的保前勘察、商业银行的贷前审查，层层审核，终获认可，凭借质押核心技术，最终获得200万元贷款。

此后，互联平台的发展进入快车道，年均增长30%，预计2022年营业额将过亿元。

回归市场，各司其职

互联平台的困境不是个例。融资难、融资贵一直是中小企业发展的瓶颈，影响科技成果及时转化。

青岛市知识产权事务中心主任刘建志认为，要缓解融资难，主要得化解风险，满足金融机构对风控的要求。因此，2015年，青岛市探索将保险机构引入专利权质押贷款。

在实施过程中，青岛市市场监管局下设的青岛市知识产权事务中心组织专利评价、保险、担保、银行及经纪服务机构建立专利权质押保险贷款服务联盟，制定联盟章程和工作规程，建立专业化的“荐评担险贷”工作流程，推出专利权质押保险贷款风险化解体系。

这一体系有何独特之处？

为了加强风控，青岛市采取由区市主管部门或联盟机构推荐的方式选取贷款企业。此后由知识产权咨询机构对拟质押的专利进行法律性、技术性、经济性评价，从传统代理转型为知识产权运营，服务于担保、保险和银行。三类金融机构将银行承担100%贷款风险转变为保险、银行和担保三方以6∶2∶2比例进行风险分担，形成共保体。

经过推荐、评价、担保、保险、贷款5个环节筛选，像互联平台这样的科技型中小企业就能顺利获得贷款。

对于获得专利权质押保险贷款的企业，青岛市还会进行一定政策扶持，给予50%的贴息资助，对企业购买保险产生的保险费给予60%资助。

目前，已有包括中国人民财产保险股份有限公司、中国工商银行等在内的9家保险公司、16家银行、8家地方担保公司等金融机构加入质贷联盟。

2021年，质贷联盟共为82家科技型中小企业完成贷款审批程序，发放贷款3.2亿元。专利权质押保险贷款模式自开展以来，共为212家科技型中小企业发放贷款382笔，累计使用财政资助资金3508万元，撬动银行贷款13.67亿元。

专业服务，互惠共赢

“近几年，明显感觉贷款保证险在中小企业中的热度上升了。”太平财产保险有限公司青岛分公司承包部助理总经理李伟分析，这也得益于保险机构参与到专利权质押保险贷款中，实际上履行了为被保险人担保增信的职能。

但此前，贷款保证险一般被保险经理人视为高风险领域，鲜有人碰。一方面因为信息不对称，另一方面风险比较集中，业内非常谨慎，能够或者是愿意释放的承保能力都比较有限。

在青岛的专利权质押保险贷款模式中，保险公司需承担最高风险，为何仍愿意参与？

“虽然要承担60%的风险，但我们对风控更有把握了。我们共保体三方可以进行独立尽调，从各自识别风险的视角评估企业，在前端把控风险这个环节更深入全面，只有三方均认可，贷款才能够形成。”李伟说，“有了风险共担，金融机构觉得风险明显下降了，积极性自然就高了。”

不过，万一发生风险，如何解决？

一旦企业违约，触发了赔款机制，由保险公司赔款给银行。待质押的专利技术被处置后，三方金融机构可按照共保比例共享处置所得费用，其中保险公司为60%。李伟说：“赔偿有补偿，意味着收益共享，减少了我们的损失，进一步增强了这类贷款的吸引力。”

实际上，触发风险时还曾遇到过难题。刘建志解释，企业到期未偿还贷款会引起银行贷款逾期罚息，产生复利，损失较大，而保险公司履行赔付责任却会滞后，核赔期大约为30天。而且如果企业一旦逾期，商业保险不对惩罚性、违约性的不良行为进行保障。

为此，当地的专利权质押保险贷款模式通过引入担保公司破题，其不仅分担20%的贷款风险，还在企业违约时承担临时还款责任，理顺了实际操作中的风险化解体系。

2021年初，青岛市启动《青岛市科技型中小微企业专利权质押贷款风险补偿办法》实施评估工作，进一步完善知识产权质押融资风险补偿工作机制；下半年，调整优化知识产权质押融资相关扶持政策，并纳入市政府《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策》。

“专利权质押保险贷款模式搭建了一个整合资源的平台，兼顾各方利益，同时也能够相互提供服务，实现各方共赢，否则平台是没有生命力的。这就好比‘糖葫芦’，虽然大小不一，串起来，裹上糖，大家都是一样甜！”刘建志说。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)