本报北京3月31日电 （记者王观）4月1日，增值税留抵退税政策实施首日，符合条件的微型企业存量留抵退税等业务正式启动办理。

“与往年相比，今年的大规模留抵退税政策既全面覆盖小微企业，又重点突出六大行业；既扩大增量全额退税范围，又首次涉及存量留抵税额；既强化中央保障力度，又积极发挥地方作用。”国家税务总局货物和劳务税司司长谢文介绍，今年留抵退税政策惠及的企业中，小微企业户数占比将超过90%；制造业新增留抵退税规模占比约30%，在所有行业中最大。在以往对先进制造业全额退还增量留抵税额的基础上，今年又将小微企业与制造业等六大行业纳入增量100%退税范围，并首次退还这些企业的存量留抵税额，力度和规模空前。

据悉，各地税务部门及时进行了金税三期、电子税务局等信息系统留抵退税相关模块的更新和升级，优化功能、改造流程，便利广大纳税人高效、快捷办理留抵退税业务。

今年，国家再次加大对增值税小规模纳税人支持力度，自2022年4月1日至2022年12月31日，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；对适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

国家税务总局货物和劳务税司副司长刘运毛介绍，目前全国共有小规模纳税人超过6000万户，今年新的小规模纳税人阶段性免征增值税政策出台后，叠加现有的起征点等增值税优惠措施，几乎覆盖所有小规模纳税人。对于此前月销售额在15万元以上，超过起征点不能享受免税政策的小规模纳税人，今年也可以享受免税，税负降到0，为纳税人节约了资金，帮助企业渡难关。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 10 版）

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