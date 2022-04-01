2022年网络交易监管工作怎么干？市场监管总局划重点
·立足构筑国家竞争新优势，全方位创新网监工作，探索平台治理“中国方案”。
·围绕平台经济发展重大问题，着力加强顶层设计和政策供给。围绕创新强化预防性举措，着力加强平台合规管理。围绕群众反映强烈的突出问题，着力加强平台综合治理。
人民网北京4月1日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，3月31日，全国市场监管系统网络交易监管工作会议召开。会议指出，我国平台经济发展正处在关键时期。网监工作必须胸怀“国之大者”，立足宏观经济稳定发展大局，坚持规范和发展并重，完善平台经济治理，推动平台经济高质量发展。立足人民群众美好生活需要，加强平台各市场主体和消费者权益保护，服务和保障民生。立足构筑国家竞争新优势，全方位创新网监工作，探索平台治理“中国方案”。
2022年网络交易监管工作怎么干？市场监管总局表示，重点做好“七个着力”：围绕迎接党的二十大胜利召开，着力营造良好网络市场环境；围绕平台经济发展重大问题，着力加强顶层设计和政策供给；围绕创新强化预防性举措，着力加强平台合规管理；围绕群众反映强烈的突出问题，着力加强平台综合治理；围绕线上综合监管智慧化，着力加强国家网监平台建设；围绕发展活力与秩序并重，着力加强全国网络市场监管与服务示范区创建；围绕市场规范和社会公平，着力强化商品交易市场和合同行政监管。
会议要求，2022年网监系统要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开这条主线，扎实推进各项工作，认真履行监管职责。
会议强调，网络市场监管形势复杂、任务艰巨，面临多元目标和多难局面，必须把强化理论武装、提升能力素养放在突出位置。要始终坚持正确的政治立场，培养科学的思维方式和工作方法，强化大局思维、系统思维、创新思维、法治思维，提升网监现代化水平，推动平台经济规范健康持续发展。
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