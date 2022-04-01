人民网北京4月1日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，截至目前，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门已累计查处涉嫌虚开骗税企业4万余户。现将5起税收违法案件公布如下：

一、四川破获“7·15”虚开骗税洗钱案

2021年底，在四川省六部门打击虚开骗税领导小组统筹指挥下，四川成功破获泸州“7·15”案，打掉虚开骗税犯罪团伙2个，地下钱庄犯罪团伙1个，捣毁窝点25个，抓获犯罪嫌疑人134名，实现了对虚开、骗税、洗钱的全链条打击。该案涉嫌虚开发票8284份，价税合计金额12.07亿元，骗取出口退税1.61亿元。经查，以林某某为首的出口骗税团伙，以广东深圳为总部，在重庆、江西、四川等地设立生产型出口企业，采取“票货分离”的手段非法取得进项发票，并进行虚假生产和出口，进而骗取出口退税。目前，相关涉案人员已依法移交检察机关提起公诉。

二、福建破获团伙虚开骗税案

2021年10月底，福建公安、税务部门根据当地人民银行、外汇管理分局移送线索，统一开展收网行动，成功查处一起涉嫌虚开、骗汇、洗钱、非法买卖国家机关证件的案件，抓获犯罪嫌疑人36名。经查，犯罪团伙通过控制多家外贸公司购买虚开的增值税专用发票，向货代公司非法购买出口报关单，以“买单配票”的方式骗取出口退税。据统计，该案涉及上游空壳企业28户，不法货代公司6户，涉嫌虚开发票6800余份，价税合计金额7.24亿元，骗取出口退税8300余万元。

三、河南、湖南破获皮革和香菇行业出口骗税案

2021年11月，税务总局驻广州特派办会同河南、湖南两地公安、税务部门和海关缉私部门侦破皮革和香菇行业出口骗税案。经查，河南、湖南34户企业通过虚假购进皮革、香菇等农产品，虚构生产和货物流，虚假外汇结算，短时间内“出口”金额达18.74亿元，骗取出口退税1.86亿元。此外，税务部门还开展了皮革行业专项整治，配合湖南公安部门立案侦查117户企业，抓获犯罪嫌疑人27名，进一步规范了皮革行业税收秩序。

四、重庆破获“8·01”虚开发票案

2022年1月，重庆公安、税务部门联合侦破“8·01”虚开发票案，抓获犯罪嫌疑人8名，一举打掉了盘踞在重庆、广东两地的开票团伙。经查，犯罪团伙通过随机利诱代账会计等方式安插领票人员在不同区域领取发票后跨地区虚开。据统计，该案涉嫌虚开增值税发票1.32万份，价税合计金额5.6亿元。

五、广东深圳破获利用电子专票骗取出口退税案

2021年10月，深圳公安、税务部门联合在深圳、河南两地开展“踏浪4号”专案收网行动，破获“9·27”利用增值税电子专用发票骗取出口退税案，共抓获犯罪嫌疑人27名。经查，以河南王某为首的虚开团伙勾结下游深圳詹某为首的骗税团伙，利用深圳成某操纵的不法报关行，共同实施“配单”“配票”骗取出口退税。该案涉嫌虚开发票271份，价税合计金额2392万元（其中电子专用发票98份，价税合计金额1040万元），骗取出口退税274万元。

据了解，自2021年10月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局联合召开常态化打击虚开骗税违法犯罪工作部署会以来，各地相关部门重点聚焦“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法犯罪行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，密切配合、持续发力，精准锁定涉嫌虚开骗税高风险案源，以“零容忍”态度开展常态化联合打击，成功破获了一批虚开骗税案件，严肃惩治了一批违法犯罪分子。下一步，六部门将深入贯彻落实常态化打击虚开骗税违法犯罪的工作部署，坚持精诚共治、精准打击，常打长打、长治长效，进一步加大打击力度，持续保持对虚开骗税等涉税违法犯罪行为重拳出击的高压态势。

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