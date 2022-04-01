刘微

古人类如何征服青藏高原？汉文帝霸陵的准确位置在哪里？古蜀文明与中原文明的关系是什么……3月31日上午，“2021年度全国十大考古新发现”在京揭晓，四川稻城皮洛遗址、河南南阳黄山遗址、湖南澧县鸡叫城遗址、山东滕州岗上遗址、四川广汉三星堆遗址祭祀区、湖北云梦郑家湖墓地、陕西西安江村大墓、甘肃武威唐代吐谷浑王族墓葬群、新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址、安徽凤阳明中都遗址入选。

“2021年是中国现代考古学诞生100周年，重要的考古成果众多，评选竞争尤为激烈。”中国社会科学院历史学部主任、中国考古学会理事长王巍在接受人民网专访时表示，今年入选的10个考古项目较往年来说，不仅分布范围更加广泛，时间跨度也是迄今为止最大的，围绕着重大任务展开，反映了考古学的一些重大课题。

考古成果迭出 展现中华文明风采

“从整体来说，这次入选的项目更多展现了中华五千年悠久文明的源远流长和绚丽风采，增强了国家凝聚力和认同感。”中国社科院学部委员、郑州大学特聘教授刘庆柱接受人民网专访时说。

备受关注的四川广汉三星堆遗址祭祀区，从2020年3月启动发掘至今，共计发掘面积1202平方米，6座“祭祀坑”新出土了重要文物包括金面具、铜顶尊跪坐人像、玉璋、神树纹玉琮等，部分文物的造型和纹饰前所未见。“该遗址出土的文物很丰富，也很神秘。更重要的是，它不仅形成自身文化，还接受了中原夏商王朝创造的礼制，包括玉器、青铜礼器等，进一步阐释古蜀文明是中华文明的重要组成部分。”王巍表示。

四川稻城皮洛遗址是迄今为止青藏高原考古发现的遗址面积最大、地层保存最完整、文化类型最丰富多样的旧石器时代遗址。据四川省文物考古研究院旧石器研究室主任、稻城皮洛遗址发掘执行领队郑喆轩介绍，该遗址连续的地层堆积、完好的埋藏条件和清楚的石器技术演变序列，展现了早期人类征服青藏高原高海拔极端环境的能力、方式和历史进程。

谈及河南南阳黄山遗址、湖南澧县鸡叫城遗址、山东滕州岗上遗址的共同点，王巍表示，这三处遗址的年代都是距今5000年左右，并且在当时都形成了城市，出现明显的社会阶层分化，这些区域在当时已经进入初期文明阶段。此外，据刘庆柱介绍，陕西西安江村大墓确定了汉文帝霸陵的准确位置，帝陵的布局体现了当时中央集权的政治理念；湖北云梦郑家湖墓地表现了在秦汉时期，这块区域对中国统一多民族国家形成所体现的重要作用。

走过考古百年 促进文明交流互鉴

中国考古走过百年，一代代考古人前赴后继，用坚持不懈的努力揭开了一层层古老中华文明的面纱。谈及中国考古的发展特点，王巍认为，目前更倾向于围绕历史重大课题去展开发掘，边疆考古受到空前重视，多学科结合开拓了考古学的深度和广度。此外，大家更注重在做好遗址保护的基础上，再去做合理利用。

面对已经开启的第二个考古百年，王巍表示，本次全国十大考古新发现的评选，在一定程度上显示出中国考古学面向世界、面向未来的态势。他强调：“考古展现了中华文明取得的辉煌成就，对于我们的国人来说，不仅仅是丰富了知识，更重要的是从数千年积淀的中华文化基因中获取精神力量，增强了文化自信。”

国家文物局副局长宋新潮表示，国家文物局近期将印发实施《“十四五”考古工作专项规划》，聚焦重大历史问题攻关力争取得新突破，落实“先考古、后出让”制度保护传承历史文脉，大力发展科技考古促进现代科学技术在考古中的应用，加强机构队伍建设不断壮大专业力量，深化国际考古合作交流推动文明交流互鉴，努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学。

据悉，本届评选推介活动共收到32个参评考古项目，经过初评、终评等环节选出2021年度全国十大考古新发现。

(责编：杨虞波罗、高雷)