原标题：搭建平台、创新保险产品、提升专业服务能力 中再集团发挥再保险专业作用服务“一带一路”建设

3月31日，第282场银行业保险业例行新闻发布会召开，本次发布会的主题是“金融服务实体经济发展”。

如何通过“一带一路”再保险共同体服务“一带一路”建设？中再集团党委委员、副总裁庄乾志在回答提问时表示，中再集团作为中国再保险国家队、主力军，一直坚持发挥再保险专业功能作用，为国内的企业“走出去”，为“一带一路”建设提供专业保险保障服务。总体来说，从三个方面推进工作。

第一，搭平台。中再集团共参与设立了三个行业性平台。中再集团在2016年设立了新加坡分公司之后，2017年在新加坡牵头设立新加坡 “一带一路”再保险联合体。2020年7月在北京参与成立中国“一带一路”再保险共同体，旗下中再产险作为主席机构和管理机构。而2019年收购了伦敦的桥社保险集团之后，在伦敦劳合社也牵头设立了 “一带一路”再保险联合体。通过这个行业性平台架构为全球的中国企业“走出去”和“一带一路”项目提供全面服务。中国“一带一路”再保险共同体自去年成立之后，做了大量工作。现在有23家保险公司加入这个共同体，大家共同为中国企业“一带一路”沿线项目提供保险服务。一年多时间，已为全球13个国家19个重大项目提供了保险保障，保障的境外项目总规模超过了160亿元，有效地防范和化解了中国企业“走出去”的境外风险。

第二，注重“一带一路”保险产品创新。据介绍，“一带一路”沿线都是非洲、中东这些沿线，正处于东西方的结合点，不稳定性因素比较多。过去中资保险机构是没有合适产品来解决这些特殊风险问题。收购了桥社保险集团之后，补齐了中国在服务“一带一路”沿线保险产品的空白，具有创新意义。

第三，着力夯实行业发展基础，提升行业服务“一带一路”建设的专业能力。在中国海外利益大数据的标准化建设，“一带一路”沿线风险研究、风险定价，以及人才队伍建设方面，积极做一些基础性的工作。“一带一路”再保险共同体、护航“一带一路”倡议的案例，获得了2021年服贸会最佳实践奖。中再集团希望以专业技术优势来保障中国企业“走出去”，为高质量共建“一带一路”做出贡献。（郭伟莹）

(责编：曹淼、李源)