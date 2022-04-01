“完善公司治理机制 提升运转质量效能专题推进会”现场。来源：国资委

人民网北京4月1日电（黄盛）日前，国务院国企改革领导小组办公室以视频形式召开“完善公司治理机制 提升运转质量效能专题推进会”。

此次会议明确，央企集团公司要对子企业合理授权放权，为子企业公司治理运作决策留足空间；要加强党的全面领导，突出发挥央企集团公司指导督促、建章立制、协调服务、授权放权作用。

国务院国企改革领导小组办公室副主任，国资委党委委员、副主任翁杰明在会上表示，央企集团公司要因企施策授权放权，原则上不再直接干预子企业的经营管理事项，该由子企业决策的权力要归位于子企业。

“对于一些直接涉及子企业抢抓市场机遇的事项，即使集团公司确需审批或备案，也应当‘特事特办’，明确时限、提高效率，坚决防止由于审批或备案时间过长，导致子企业贻误战机。”翁杰明说。

会议在谈到央企主动向治理型管控转变时指出，该由子企业决策的权力要归位于子企业，要针对不同行业、不同层级、不同股权结构、不同发展阶段的子企业，实施差异化、精准化授权放权；要推动授权放权清单化，并根据实际情况变化，定期优化清单、更新版本；要把具体的经营决策权真正交给离市场最近的一线企业董事会、经理层；要结合央企总部机关化专项整治，严格控制集团审批事项，强化谁审批、谁负责；对涉及规模效应强、整体安全性要求高、市场一体化网络化的业务，要注重考虑整体利益与局部活力的关系，进行合理授权；涉及上市公司的授权，要遵守上市公司有关政策和规则。

央企集团公司对所出资企业的管控方式和授权程度，直接决定了子企业公司治理决策和运作空间，对子企业的活力有决定性影响。翁杰明表示，要动态评估调整授权范围，对该加大授权力度的要及时加大，对出现重大偏差或严重问题的，要及时“熔断”或取消授权。

此次会议还就完善国企公司治理机制做出部署。其中，针对目前公司治理中的短板弱项，要优化完善“前置清单”，提升董事会建设和运行质量，积极推进董事会向经理层授权，加强统筹沟通、完善会议机制，有效发挥党组织、董事会、经理层等各治理主体作用，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；要加强党的全面领导，突出发挥集团公司指导督促、建章立制、协调服务、授权放权作用；要加强政策学习宣贯，狠抓制度执行，注重发挥典型示范引领作用，推动中国特色现代企业制度更加成熟定型。

(责编：杨虞波罗、高雷)