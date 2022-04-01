围堰成功合龙现场。受访者供图

人民网北京4月1日电 （黄盛）据中国铁建消息，日前，随着太湖西岸最后一根钢板桩插打至湖底，341省道无锡马山至宜兴周铁段工程宜兴侧段3项目（简称341省道宜兴段3标项目）竺山湖隧道第6仓与无锡马山段第9仓钢板桩围堰成功合龙。这也标志着我国国内在建最长干线公路湖底隧道——竺山湖隧道宜兴段围堰施工全部完成。

竺山湖隧道宜兴段工程自2021年9月29日围堰开工以来，自西向东由两侧向太湖中心不断推进，累计插打钢板桩1.2万余根、钢管桩2900根，并在历时仅5个多月，与马山段围堰在湖中心顺利“牵手”。“牵手”后，参建人员将对合龙处仓位进行抽水、清淤固化、以及围护结构施工，并对1号仓进行开挖，拉通全线工作面，为后续全线主体结构施工奠定坚实基础。

围堰成功合龙后近景。受访者供图

“竺山湖隧道水中围堰长达7.81公里、基坑深达18.64米、共计27种支护形式，涉水作业经历3个汛期，涉及工序15种，包括防洪大堤1座、排洪河流3条，施工组织协调难度大，工期特别紧张。”项目承建方中铁十六局集团三公司副总经理晁军介绍说，项目部详细制定了施工期间交通组织、施工技术、应急预防等措施，并对施工工序进行推演，确保工程节点目标顺利推进。

围堰施工现场。受访者供图

据悉，在施工中，淤泥固化处理代替传统的换填法、垫层法等施工工序，解决了弃土和砂石料来源困难，实现了零弃土和零换填。淤泥固化板结后，隔天即可满足施工重型机械承载力。浇筑垫层时，可快速形成满足拌合站、堆场等基础平台的要求，做到了降本提质创效。

淤泥固化施工现场。受访者供图

另据介绍，341省道无锡马山至宜兴周铁段工程是江苏省“十五射六纵十横”高速公路网规划中组成部分，工程起点位于230省道渎边公路周铁镇南，以隧道形式下穿竺山湖，路线全长约15.7公里，对加强宜兴市与无锡的快速联系，改善宜兴、马山对外交通条件，带动沿线地区的经济发展和旅游资源的深度开发具有重要意义。

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