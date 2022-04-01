人民网北京4月1日电 （黄盛）据国际货币基金组织（IMF）于当地时间3月31日发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，2021年第四季度，人民币在COFER中占比再度上升，创造出2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高。

据COFER数据，2021年第四季度，人民币在全球外汇储备中的占比，由2021年三季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位。这也是IMF自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

此外，人民币储备规模也节节攀升。COFER数据显示，2021年第四季度，人民币外汇储备总额由去年三季度的3201.5亿美元升至3361亿美元。

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