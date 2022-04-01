原标题：远谋者合生创展的“多边形”实力

合生创展于3月31日发布了2021全年业绩。数据显示，期内合生创展全年录得合约销售总额517.36亿港元，逆势上涨21.51%，营业收入307.34亿港元，核心利润47.56亿港元，股权持有人应占溢利达97.59亿港元。

韧性凸显 财务结构持续优化

2021年，合生创展实现净利润103.45亿港元，归母净利润97.59亿港元，毛利润为131.45亿港元，毛利率43%。

合生创展的融资成本维持在较低水准，公司加权平均财务成本6.3%，相比于2020年下降0.5个百分点。此外，公司于2021年5-6月合计发行5.375亿美金，进行短期债务长期化。

合生创展净负债率较去年下滑10个百分点达70%，剔除预收款后的资产负债率为63%，现金短债比1.05，三条红线保持全线“绿档”。

从企业负债情况来看，债务结构保持健康水平。根据年报，截至期末，合生创展总有息负债941亿元，其中一年内到期有息负债233亿元，占比24%，且公司信用债仅占总有息负债余额8%。2022年1月，已偿还5亿美元债，年内无公开市场信用债到期，据悉，公司在境内无公司债、中票等信用债余额。

此外，合生创展在手现金充裕，财报显示，截至期末，合生创展现金及银行存款为363.12亿港元，较去年末上涨22.47%。加之1.79的流动比率，很大程度上保证了公司资金的使用效率。

强基固本 筑牢地产主业“压舱石”

根据年报，去年全年，合生创展地产板块实现营收226亿港元，同比涨11%，合同销售金额517亿港元，同比涨22%，此外，盈利水平也在持续增长，2021年地产板块毛利率45%，净利率38%，较2020年上涨13个百分点。

截止年末，公司总货值约927亿，且公司可售货量高度集中于一线城市，占比超60%，足以保障未来5-8年供货需求，充足的土地储备和精准的城市布局为合生创展的发展提供了坚实的基础。

在产品领域，合生创展着力打造产品差异化，不断提升产品价值和创新意识。多年来坚持“中高端精品战略”，打造了系列精品项目，同时坚持推陈出新。

除了稳扎稳打的产品力之外，合生创展逆势增长也得益于营销层面的创新实践。通过科技赋能，合生创展搭建起全场景智慧营销平台，将客户管理、智慧案场、在线交易、智慧交付串联打通，如打造VR看房、全景样板间、线上售楼处、直播卖房等平台，形成“网络看房、实景体验、营销预约跟进”的服务闭环，线上线下联动的营销模式创新，降本增效的同时，进一步夯实了营销实力。

科技赋能 “多边形战士”实力爆发

作为综合性投资控股平台，合生创展积极推进轻重资产并重发展的战略，依托优质项目，加快地产、商业、合生活、基建和投资等板块的资源整合优化，构建起五大板块并驱发展的全产业链。

合生创展商业板块已逐渐发展成投资性房地产和合商科技双平台业务，2021年，合生创展商业板块成绩斐然，实现营收48.34亿港元，经营毛利为35.75亿港元，毛利率达71%，净利润80.83亿港元，净利润率128%，目前在北京、上海、广州、深圳、成都等十余个城市拥有近百余个在营项目，已建成运营的项目面积超过500万平方米。

其中，投资性房地产业务中，一线城市土储占比95%，拥有27个筹备及在营项目，4个建设期项目。2021年合商科技板块录得8亿港元营收，拥有合生汇、MOHO、泛文娱、MAHA四大产品线，旗舰品牌合生汇2021年出租率动态保持在99%，北京、上海区域的单项目日均客流突破12万人次，物业租赁收入持续稳定地为集团贡献现金流。

作为提升用户粘性的重要路径，合生活板块成为合生创展近年发力的重点领域，优质服务之下，2021年实现营收44.76亿港元，净利润上升94%达3.09亿港元，在管面积突破性达到1.67亿㎡，同比上涨75%，全年为近100万户家庭提供贴心服务，自主开发的合生活APP用户量近300万，客户转换率达74%。

(责编：董童、李源)