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3月份我国非制造业商务活动指数为48.4%

2022年04月01日17:00 | 来源：人民网
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人民网北京4月1日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，由中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布的2022年3月份中国非制造业商务活动指数为48.4%,环比下降3.2个百分点。由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。

据中国物流与采购联合会相关负责人表示，3月份，在中国非制造业PMI各单项指数中，投入品价格指数和销售价格指数有所上升，升幅分别为2和1.3个百分点；新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、从业人员指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数有所下降，降幅在0.7-5.9个百分点之间。

分行业来看，建筑业商务活动指数为58.1%；服务业商务活动指数为46.7%。21个行业中，土木工程建筑业、金融业、电信广播电视和卫星传输服务业、房屋建筑业和邮政业等10个行业高于50%；零售业、租赁及商务服务业、文化、体育和娱乐业和道路运输业等11个行业低于50%。

新订单指数环比下降。2022年3月，新订单指数为45.7%，环比下降1.9个百分点。分行业来看，建筑业新订单指数为51.2%；服务业新订单指数为44.7%。21个行业中，金融业、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务业、土木工程建筑业和装卸搬运及仓储业5个行业高于50%；房屋建筑业位于50%；互联网及软件信息技术服务业、批发业、建筑安装装饰及其他建筑业、水上运输业和零售业等15个行业低于50%。

投入品价格指数环比上升。2022年3月，投入品价格指数为55.9%，环比上升2个百分点。分行业来看，建筑业投入品价格指数为61.4%；服务业投入品价格指数为54.9%。21个行业中，建筑安装装饰及其他建筑业、航空运输业、批发业、土木工程建筑业、水上运输业和道路运输业等19个行业高于50%；邮政业位于50%；文化、体育和娱乐业低于50%。

销售价格指数环比上升。2022年3月，销售价格指数为51.1%，环比上升1.3个百分点。分行业来看，建筑业销售价格指数为54.4%；服务业销售价格指数为50.6%。21个行业中，批发业、航空运输业、建筑安装装饰及其他建筑业、房屋建筑业和土木工程建筑业等9个行业高于50%；铁路运输业、电信广播电视和卫星传输服务业、道路运输业、邮政业和租赁及商务服务业等12个行业低于50%。

从业人员指数环比下降。2022年3月，从业人员指数为47.1%，环比下降0.9个百分点。分行业来看，建筑业从业人员指数为50.1；服务业从业人员指数为46.6%。21个行业中，互联网及软件信息技术服务业、土木工程建筑业、金融业、邮政业和航空运输业5个行业高于50%；房屋建筑业位于50%；批发业、装卸搬运及仓储业、文化、体育和娱乐业和电信广播电视和卫星传输服务业等15个行业低于50%。

业务活动预期指数明显下降。2022年3月，业务活动预期指数为54.6%，环比下降5.9个百分点。分行业来看，建筑业业务活动预期指数为60.3%；服务业业务活动预期指数为53.6%。21个行业中，铁路运输业、电信广播电视和卫星传输服务业、金融业、互联网及软件信息技术服务业和土木工程建筑业等14个行业高于50%；居民服务及修理业、房地产业、道路运输业和餐饮业等7个行业低于50%。

(责编：刘佳、高雷)

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