人民网北京4月1日电 （记者车柯蒙） 每年4月是全国税收宣传月，今年税收宣传月的主题是“税收优惠促发展 惠企利民向未来”。此前，全国税务系统已连续9年开展便民办税春风行动。

4月1日上午，河北省“税收优惠促发展 惠企利民向未来”专题访谈暨第31个全国税收宣传月启动仪式在河北省石家庄市举行。据悉，河北省税务局负责人、地方党政领导、财税专家、企业代表、媒体记者等通过现场访谈、热点解读、视频连线、机器人互动等方式，全面启动税收宣传月，开启了新一轮税收宣传热潮。

据了解，2021年以来，河北税务系统通过一体化推进、多元化宣传、精准化辅导、便捷化办理、智能化服务、常态化督导等举措，确保减税降费政策直达快享，对克服疫情不利影响、激发市场主体活力、促进经济运行稳中向好发挥了重要作用。

国家税务总局河北省税务局党委书记、局长程俊峰表示，今年的政府工作报告提出实施新的组合式税费支持政策，税务总局和省委省政府随后密集研究出台了落实退税减税政策的具体措施。对此，全省税务系统将在政策落实落细上下功夫，让“放水养鱼，水多鱼多”的理念要求成为全省税务系统的实际行动，让政策红利源源不断转化为全省高质量发展的动力。

据介绍，河北税务系统将成立退税减税落实工作专班，实行“一个专班、一抓到底”的责任链条，明确落实责任书、路线图，把党建引领贯穿落实工作全过程，形成落实政策上下“一盘棋”、左右“齐步走”的工作格局。以税收宣传月为契机，加大政策宣传辅导力度，并依托政策宣传辅导，精准推送标签体系，通过电子税务局等方式做好“一对一”政策推送、“点对点”辅导提醒，促进政策应知尽知、应享尽享。同时，将进一步推进网上办税智能提示服务，在电子税务局设置申报校验功能，利用技术手段确保政策精准落地；深化“远程帮办、问办结合”服务体系，增设“不满意，请找我”专窗，实现政策落实视频协助辅导办、首问负责全程办；持续推进智慧税务建设，提升享受优惠政策便捷化办理程度，确保政策直达快享。

此外，严格落实组织收入纪律，坚决防止征收“过头税费”，强化政策执行监督检查，确保优惠政策落地生效。依托税收大数据开展分析监控预警，进一步加大对虚增留抵退税、骗取税收优惠等行为的打击力度，依法依规应收尽收，营造公平有序的税收营商环境。

在启动仪式现场，全国人大代表、春风实业集团董事局主席兼CEO曹宝华在发言中说：“作为一名民营企业人大代表，我更加关心国家宏观政策对企业的作用和影响。减税降费，对于企业来说，关键不只是带来多少真金白银，关键的关键，重点的重点，是鼓励企业干事、创业、开拓，极大提振了企业发展的信心。”

“作为一家小微企业，我们也享受到了税收政策的红利。”石家庄华杰木业有限公司董事长彭志军在现场介绍，去年受疫情影响，销售市场不太景气。而研发费加计扣除实现100%，今年缓税政策缓税又延期6个月，粗略估算大概能缓缴60余万元。另外，今年新出台的增值税留抵退税政策，对中小微企业来说也是重大利好。

启动仪式上，中国税务学会副会长、经济学家张连起通过视频连线，解读了国家的减税降费政策。他表示，最近三年，减税降税政策不断向纵深拓展，直接把现金流注入企业，给企业通过输血支持造血，纾困解难。今年将实施制度性、阶段性的组合式税费支持政策，其中增值税留抵退税约1.5万亿元，这对市场主体进一步转型升级，稳预期、保就业、稳信心，具有至关重要的作用。

“民生问题首要的就是就业，而企业尤其是中小微企业是提供就业岗位的最大市场主体。相信今年出台的这些减税政策，对河北的市场主体尤其是中小微企业是一个利好。” 中央财经大学财政税务学院党委书记樊勇教授在连线中表示，相关企业要及时了解、掌握今年新增的减税政策，也可以在税务部门帮助指导下去了解这些政策的享受条件。科技型小微企业要关注今年新增加的研发费加计扣除，加计扣除比例从75%提高到100%，有条件的企业可以适当增加研发费用投入，提高自身市场竞争力。

据了解，今年4月，河北省税务局还将开展全省税务系统将还将举办河北省“智税杯”税收公益广告作品征集 、“弘扬奥运精神，倡导诚信纳税”河北籍奥运冠军助力宣传、河北“税月宝藏”红色税收文物档案展、“我为纳税人缴费人办实事——便民办税春风行动进行时”集中宣传、“税收改革发展‘冀’忆征文宣传”等系列活动，大力营造“税收优惠促发展 惠企利民向未来”的良好氛围。

(责编：刘佳、高雷)