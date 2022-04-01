人民网北京4月1日电 （记者杜燕飞）今日，国家“十四五”规划重点工程、山东海阳核能综合利用示范项目——国家电投“暖核一号”完成首个供暖季任务，持续安全稳定供热143天，供热面积近500万平方米，惠及海阳城区20万居民，减碳效益显著，空气质量和海洋生态得到改善，对推进北方地区冬季清洁取暖具有示范意义。

海阳核能供热厂内换热首站。受访者供图

“暖核一号”供热项目从核电机组抽取高压缸排汽作为热源，在物理隔绝的情况下，进行多次热量交换，最终通过市政供热管网将热量送到用户家中。

“自2021年11月9日投运以来，该项目首个供暖季累计对外提供清洁热量200万吉焦，同比核能供热前，节约原煤消耗18万吨，减排二氧化碳33万吨、氮氧化物2021吨、二氧化硫2138吨、烟尘1243吨，供暖季空气中PM2.5下降了16%，天气优良率上升了17%，提升了区域供暖季空气质量。同时减少向环境排放热量150万吉焦，2摄氏度海洋温升面积缩减了25公顷，有效改善了周边海洋生态环境。”国家电投有关负责人表示。

“暖核一号”供热项目原理图。受访者供图

据了解，2018年海阳核电1号机组商运当年，在当地政府的支持下，国家电投旗下山东核电有限公司在国内率先启动大型压水堆热电联产研究与实践，在2019年投运我国首个核能供热商用工程一期项目的基础上，2021年投运“暖核一号”海阳核能供热工程二期项目。

海阳核电一期工程。受访者供图

该负责人介绍，作为国内最大的单台机组抽汽供热项目，山东海阳核能综合利用示范——三期900MW核能供热工程正在推进，计划于年内开工，明年供暖季前建成，并同步开展与储热、新能源结合，解决新能源消纳和跨区域清洁供暖。

“该项目建成后，单台机组在每年发电95亿度的同时，供暖面积可达3000万平方米，满足100万居民的取暖需求，还可开展核能工业供汽，届时机组热效率将达到55.9%，是原来的1.5倍，减碳及减排效果是二期项目的5倍，环境效益、能源效率及资源利用率将得到提升。”该负责人表示。

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