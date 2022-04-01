人民网北京4月1日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，近日，税务总局决定在年初已陆续出台105条便民办税缴费措施的基础上，再推出16条便民办税缴费新措施。

其中，聚焦落实大规模留抵退税等组合式税费支持政策，新推出5条措施，进一步助力企业更好应对复杂多变的国内国际经济环境。具体包括：

深化税收宣传月活动。深入开展第31个全国税收宣传月活动，积极主动向纳税人缴费人宣传辅导新的组合式税费支持政策，开展依法诚信纳税缴费典型宣传推介。

拓展政策宣传渠道。在税务官网上线“组合式税费支持政策”专题，集成展示并持续更新组合式税费支持政策及解读信息；积极利用二维码等载体开展税费支持政策宣传，为纳税人缴费人提供方便快捷的政策查阅渠道。

强化政策培训辅导。结合各地纳税人缴费人特点，针对不同业务场景制发“拳头”宣传辅导产品，特别是要按照《增值税留抵退税培训辅导工作方案》要求，分阶段、分对象、多轮次做好面向税务人员的专题培训和面向纳税人缴费人的培训辅导。

完善信息系统功能。优化信息系统功能、改造信息系统流程，通过弹窗提醒、一键通达等方式实现简便快捷好操作，便利广大纳税人缴费人享受税费支持政策。

健全直联工作机制。在继续做好全国100个办税服务厅直联点和12366纳税缴费服务热线信息报送的同时，建立与基层税务机关、纳税人缴费人的信息直联直报机制，通过对每一项新出台税费支持政策的跟踪，强化“第一手”信息的收集梳理和研究分析。

国家税务总局介绍，2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”开展以来，税务总局在1月中旬和3月上旬分两批推出了105条便民办税缴费措施。此次升级“春风行动2.0版”后共计121条便民办税缴费措施，分为五大类20项：

一是诉求响应更及时。包括需求快速响应、政策及时送达、问题实时解决、关注个性需求4项29条具体措施。

二是智慧办理更便捷。包括提升网办体验、精简办理流程、减少资料报送、便利发票使用、提速退税办理5项27条具体措施。

三是分类服务更精细。包括助力大型企业、扶持中小企业、完善缴费服务、服务个税汇算4项25条具体措施。

四是执法监管更公正。包括优化执法方式、加强精准监管、保障合法权益3项20条具体措施。

五是税收共治更聚力。包括推进部门联动、深化国际协作、促进社会协同、拓展信用应用4项20条具体措施。

国家税务总局表示，通过这次升级，“春风行动2.0版”将有力促进服务更加精细、监管更加精准、执法更加优化、共治更加协同，纳税人缴费人的体验感、获得感和税法遵从度将进一步提升。

(责编：王震、高雷)