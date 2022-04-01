原标题：第一书记筑起美丽乡村梦

春回大地，万物复苏。

3月23日，走进阳谷县十五里园镇肖店村，阳谷县委选派“第一书记”肖明磊与肖店村党支部成员正带领村民在空地上栽种杏树，一排排树苗在春风中轻轻摇摆。

“自打去年肖书记来，便带着我们集中开展人居环境整治，从根源上解决了村里脏乱差的问题。”肖店村党支部书记马海英介绍。这几年，肖店村紧跟十五里园镇党委步伐，人居环境整治从未间断，但在整治过程中，空闲宅基、残垣断壁，房前屋后的杂树始终是困扰村党支部的一个难题。2021年10月驻村之后，肖明磊立即围绕环境整治难题寻找破解之道。

“改善村庄环境是系统工程，首先要做好前期规划，既要改变现状，又要利于长远。”肖明磊说，肖店村党支部组织成立了乡村振兴领导小组，由他本人任组长。前期，肖明磊采取走访、座谈等多种形式，短短1个月时间，先后召开支委会、全体党员会、群众代表会，并组织60余名村民代表到周边先进村参观学习。群众同意将房前屋后的树木和空闲宅基由村集体进行统一整合，仅用20天时间，该村就伐除房前屋后各类杂树近万棵，清理空闲宅基、残墙断壁40余处，并对清理后的地块进行平整，达到了耕种条件。

农户集体谈合作，齐心种出“致富果”。土地平整后，如何盘活利用是关键。该村采取“村党支部+合作社+农户”的形式，由村党支部领办合作社与农户签订宅基地入股协议，对清理后的地块进行科学规划，统一打造“花园+经济树木”的种植模式，在不改变村庄现有结构的基础上，形成“花开朵朵香满村，果实累累压枝头，房前屋后是花园”的美丽乡村景象。

“我们以宅基地的方式入股，纳入村集体统一管理使用，产生效益后，按照农户80%、村集体20%的比例进行分红，既实现环境美化又实现农户与村集体双增收，为将来打造民俗休闲游奠定基础。”肖明磊说。如今，肖店村在60余亩空闲地上共栽种杏树、梨树1000余棵。

眼下，肖明磊又开始着手对村内墙体进行统一粉刷，绘制农耕文明墙体画。同时，他还计划将散落各处的石磙、石磨、碓臼等传统农具收集起来，着力打造传统民俗风物一条街，在美化环境的同时，留住“乡村记忆”。

“实现美丽乡村梦想不是一朝一夕的事，需要一点一滴地打基础。”肖明磊说，“我会和村党支部成员一起，紧紧围绕打造‘民俗旅游杏花村’的发展思路，壮大村集体经济，建设美丽富饶的村庄。”（记者叶晨雯 通讯员商贺）

(责编：董童、李源)