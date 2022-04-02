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浙江抢抓RCEP机遇 前2月享受关税减让超2600万元

2022年04月02日09:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江抢抓RCEP机遇 前2月享受关税减让超2600万元

4月1日，浙江省《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)政策宣讲会在浙江杭州举行。记者现场获悉，作为对外开放大省，浙江1月至2月共签发RCEP原产地证书7803份，货值超23.6亿元人民币，企业享受关税减让超2600万元人民币。

浙江以《浙江省落实区域全面经济伙伴关系协定三年行动计划(2022-2024)》为引领，坚持上下联动“一盘棋”，抢抓RCEP机遇，推动高水平对外开放。

浙江省商务厅副厅长石琪琪介绍，3月18日，浙江省商务厅联合杭州海关、浙江省贸促会开发并上线中国首个省级RCEP企业服务平台，并在诸多平台同步推广，“企业可以通过平台快速查询同一项产品在不同协定下的降税水平，选择‘最优享惠方案’。”

该平台还内设政务发布、惠企通道和各方动态三大板块，实时更新政策信息、原产地申领流程等，加深企业对RCEP的理解。据统计，目前该平台点击量已超4000余次。

据悉，该平台还将持续迭代升级，在1.0版上线主要进出口商品税率查询功能的基础上，不断丰富商品库，持续迭代2.0版、3.0版，帮助企业用足用好RCEP红利。

在“世界超市”义乌，不少企业已尝到RCEP红利。来自日本的和田太郎在义乌从事进出口生意，RCEP生效第一天，他收到了义乌市贸促会签发的首张RCEP原产地证书，约减免关税3000元人民币。

和田太郎说：“RCEP机遇之下，未来公司将进一步加大两国之间产品的进出口。”

为抢抓RCEP机遇，浙江积极拓展与RCEP国家的经贸交流，目前已举办6场涉及日本、韩国、马来西亚、泰国等RCEP国家的浙江出口网上交易会，共组织210余家浙江企业与采购商进行线上“一对一”精准对接。

今年以来，浙江还在杭州、湖州、金华等地以线上线下的形式举办RCEP相关专题培训65场，培训服务企业达9000余家。

据悉，1月至2月，浙江对RCEP国家进出口1656.5亿元人民币，同比增长14.5%。浙江在RCEP国家投资项目28个，对外直接投资备案额2.58亿美元；吸引RCEP国家实际投资3.3亿美元，同比增长97.8%。

(责编：赵竹青、陈键)

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