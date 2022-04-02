原标题：克林泰尔与玲珑轮胎开启全面战略合作 强强联合助推轮胎循环利用

4月1日，克林泰尔环保科技有限公司与玲珑轮胎股份有限公司签署全面战略合作协议，强强联合推动轮胎全生命周期循环利用。

双方将依靠克林泰尔在废旧轮胎裂解及再生环保炭黑领域的技术，以及玲珑轮胎在高端轮胎制造领域的领先技术，开展围绕轮胎全生命周期循环利用的技术创新、产品应用及项目拓展。双方的进一步深入合作打通了轮胎自生产制造至循环利用的全生命周期闭环。

废旧轮胎不可降解带来的污染问题，一直是待解的难题，轮胎循环利用是降低污染的路径之一。中国轮胎循环利用协会会长朱军表示，废旧轮胎综合利用作为国家战略性新兴产业，在循环经济发展中社会效益显著。据玲珑轮胎董事长王锋介绍，玲珑轮胎通过对先进材料的研究，对长途卡客车轮胎工艺、技术的创新，开发生产可以翻新两次以上的轮胎，实现一次新胎加两次翻新加全轮胎的回收再利用。通过翻新加回收，大大降低了能源和资源的消耗，减少碳排放，追求实现更高的社会效益和企业竞争力。

克林泰尔董事长蒋勇表示，目前，克林泰尔在国内已布局3个废旧轮胎循环利用工厂，未来将紧密结合玲珑轮胎的“7+5”全球布局，开展在海内外的废旧轮胎循环利用工厂新项目。力求在3年内完成“5+2”的海内外战略布局，成为全球废旧轮胎循环利用的龙头企业。同时，双方发挥各自的技术优势，持续开发再生环保炭黑的应用，携手努力降低橡胶工业的碳排放量，共同推动废旧轮胎综合利用的国家战略性新兴产业，并将废旧轮胎高值化循环利用的先进技术和产品推向全世界。

据了解，克林泰尔与玲珑轮胎曾于2021年10月16日在北京举行了合作与投资签约，标志着轮胎制造与废旧轮胎循环利用在我国正式实现战略联盟，奠定了双方在轮胎制造和循环利用领域密切合作的基础。

中国橡胶工业协会会长徐文英指出，上次合作是玲珑轮胎投资克林泰尔成为其股东。本次合作是克林泰尔和玲珑轮胎合资合作建厂，这是双方向更高水平、更强实力、更大目标发展的必然选择，双方的合作充分发挥了各自领域的优势，共同推动建立资源循环型轮胎产业体系，实现可持续绿色发展。

(责编：曹淼、李源)