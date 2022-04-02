人民网北京4月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部在京公布第二届“最美搜救人”名单。北海救助局救助船长高歌等10名个人（团队）获得第二届“最美搜救人”荣誉称号，上海海上搜救志愿者总队等10名个人（团体）获得第二届“最美搜救人提名奖”。

第二届“最美搜救人”推选宣传活动由交通运输部政策研究室、中国海上搜救中心主办，中国水运报社有限公司承办。活动自2021年7月启动至今，先后经过报名推荐、事迹宣传、初选、网络投票和终评等环节，从106名候选人及团队中推选出10名“最美搜救人”和10名“最美搜救人提名奖”。

在10名“最美搜救人”当中，有无惧超强台风“利奇马”成功救助“颢达16”轮的北海救助局救助船长高歌，潜入翻扣船搜救遇难船员的东海救助局厦门救助基地潜水救生员陈燕武，助力地方海洋经济发展的舟山沈家门海事处副处长郭建红，协同曙光同盟千里驰援河南水灾的厦门市曙光救援队队长王刚，协助高位搁浅“新远油11”轮成功脱困的南海救助局“南海救112”轮，大力弘扬国际人道主义精神的三沙海事局，直面百年一遇的特大洪涝灾害的四川省乐山市港航中心，打造“国家海上搜救环境保障服务平台”的自然资源部北海预报中心数值模拟室，承办全国首个石油平台海域通航安全风险防范演习的中海石油（中国）有限公司天津分公司作业协调部，在渔船连续撞击码头的危险时刻拯救船员的玉环市海韵志愿救援队。

在第二届“最美搜救人”推选宣传活动中，获得“最美搜救人提名奖”的个人和集体分别是：交通运输系统内第一代具有飞行教员资格的女飞行员万秋雯，研究成果填补了国内多项海事鉴定技术空白的尹晓楠，不顾生命危险以小船顶住失控大船的胡国强，跳帮至失控的“大飞”轮挽救人命和水域安危的陈伟勇，刷新中国救捞单次救助人数最多记录的“德渝”轮，在抗疫防洪中凸显“大桥首站”光辉风采的武汉港区海事处，通宵达旦搜救失事直升机的大理洱海搜救中心，在“光汇616”轮抢险中舍小为大彰显央企担当的招商南油“宁化411”轮，志愿服务时间累计超过20469小时的上海海上搜救志愿者总队，培训10000余名学生和5000多名渔民船员的潍坊市海上搜救志愿服务队。

第二届“最美搜救人”获奖名单：

高歌 交通运输部北海救助局救助船长

陈燕武 交通运输部东海救助局厦门救助基地潜水救生员

郭建红 舟山海事局沈家门海事处副处长

王刚 厦门市曙光救援队队长

南海救112轮

三沙海事局

四川省乐山市港航中心

北海预报中心数值模拟室

中海油天津分公司作业协调部

玉环市海韵志愿救援队

第二届“最美搜救人提名奖”获奖名单：

万秋雯 交通运输部东海救助局东海第一救助飞行队搜救机长

尹晓楠 烟台海事局烟台溢油应急技术中心海事鉴定科科长

胡国强 武汉市水路交通运输执法支队一大队队长

陈伟勇 黄埔海关缉私局海上缉私处一线查缉

“德渝”轮

武汉港区海事处

大理洱海搜救中心

招商南油“宁化411”轮

上海海上搜救志愿者总队

潍坊市海上搜救志愿服务队

(责编：王连香、高雷)