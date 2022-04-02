人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月2日，为期4天的铁路清明小长假运输正式启动，至4月5日结束。铁路部门统筹做好疫情防控、客货运输服务、安全生产等工作，精准服务人民群众节日出行和经济社会发展需要。

铁路部门今日启动清明小长假运输。国铁集团供图

精准实施“一日一图”，服务旅客平安健康出行。认真研究运用12306售票系统大数据，动态研判掌握旅客出行需求，精准实施“一日一图”，科学配置运输能力。坚决落实进京管控和各地政府疫情防控要求，从严落实各项站车防控措施，严控列车载客率，尽可能采用无接触式服务，努力营造平安健康的出行环境。果断调整涉疫地区列车，减少人员流动和传播风险。对低风险地区旅客群众祭祖、踏青等出行需求，精准安排运力及服务保障。

铁路部门今日启动清明小长假运输。国铁集团供图

积极运用“一企一策”，确保重点物资运输和口岸畅通。主动对接企业运输需求，“一企一策”制定货物发送方案。加强电煤、春耕物资和国家重点建设项目设备、原材料运输，强化装卸力量和作业组织，努力实现全国铁路每日装车18万车以上，为经济社会发展和民生改善提供可靠运输服务保障。科学优化货物运输组织，加强阿拉山口、霍尔果斯、二连、磨憨等重点口岸站集疏运组织和通关能力建设，充分发挥中欧班列和西部陆海新通道班列战略通道作用，积极服务国际物流畅通和国际产业链供应链稳定。

铁路部门今日启动清明小长假运输。国铁集团供图

加强设备整治和铁路疫情防控分级分类管理，全力确保路网安全畅通。集中力量开展“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治行动，进一步提高设备质量，确保铁路运输安全。对铁路单位和员工，区分不同情况，精准实施疫情防控分级分类管理，最大限度减少铁路员工感染几率，确保疫情防控和运输畅通两不误。对所处不同疫情风险地区的铁路单位，实施分级管控；对不同岗位性质和感染传播风险的铁路从业人员，区分社会面接触人员、关键岗位人员、内部管控人员三种情况，分别实施疫情防控分类管理。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：王连香、高雷)