原标题：邮储银行进一步加大对雄安新区金融支持力度

作为京津冀协同发展的一项历史性工程，河北雄安新区建设已全面进入承接北京非首都功能疏解与大规模开发建设并举的重要时期，重点项目建设进入“快车道”。在雄安新区设立5周年之际，中国邮政储蓄银行印发《关于加快河北雄安分行发展 全力服务河北雄安新区建设工作的通知》(以下简称《通知》)，积极贯彻落实党中央、国务院关于深入推进京津冀协同发展的决策部署，进一步加大金融服务雄安新区建设力度，为雄安新区建设贡献力量。

《通知》进一步明确了邮储银行河北雄安分行的市场定位，在信贷、授权、网点、人才等政策支持方面为雄安分行“特事特办”，高标准高质量服务雄安新区建设。

在市场定位方面，邮储银行紧密围绕雄安新区的发展定位和业务特点，明确将雄安分行打造成为服务新时代社会主义现代化城市建设的生力军、贯彻落实新发展理念的创新示范行，以新模式、新架构推进雄安分行发展。

在信贷支持方面，邮储银行将积极跟进雄安新区规划建设进展，充分发挥资金优势，配套专项信贷规模，持续加大对雄安新区建设的信贷投放力度。

在授权方面，邮储银行将充分发挥雄安分行经营自主性，给予雄安分行特殊定价授权和差异化法人客户授信业务审批授权。

在网点布局方面，邮储银行将结合未来雄安城市区域规划，在雄安新区的核心片区加大网点布局，更好地发挥金融覆盖新区、辐射新区、建设新区的作用。

在综合支撑方面，邮储银行将通过差异化考核和费用支持、选派优秀干部交流任职等方式，提升对雄安分行支撑保障力度，助力雄安分行更好地服务新区建设工作。

5年来，邮储银行积极支持新区建设，入选中国人民银行首批“监管沙盒”项目、首笔开办数字人民币支付“非税电子票+区块链”、成为雄信平台项目首家试点合作银行。下一步，邮储银行将继续把支持雄安新区建设作为义不容辞的责任，进一步发挥自身资金、网络和专业优势，持续加大服务雄安新区建设的支持力度，为高标准高质量建设雄安新区作出新的更大的贡献。

(责编：董童、李源)