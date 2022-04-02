原标题：重磅！唐山银行经验助力全省金融机构金融科技创新申报

3月28日，人民银行石家庄中心支行召开河北省金融科技发展规划解读暨金融科技创新应用监管工作培训会，对2022-2025年金融科技发展规划及金融科技创新应用监管政策进行了解读及培训，唐山银行对金融科技创新应用申报做了专题汇报和经验分享。

作为会议专项内容，唐山银行对《基于大数据技术的渔业企业融资服务》项目进行了详细的介绍和经验分享。《基于大数据技术的渔业企业融资服务》项目由唐山银行携手同盾科技有限公司和中博信征信有限公司联合申报，2021年10月作为河北省金融科技创新监管工具第三批金融服务类创新应用入选央行监管沙盒。

该项目运用大数据、机器学习等技术构建渔业融资风控模型，辅助唐山银行识别渔业企业贷款风险，为企业选育种苗、采购饲料、扩建网箱、维护渔船网具等生产经营活动提供更加精准有效的贷款融资服务，纾解渔业企业资金需求频度高、时间紧、周期长等难点痛点问题，助力唐山渔港经济区重点渔港区域内的渔业企业高质量发展，更好服务乡村振兴发展战略。

《基于大数据技术的渔业企业融资服务》项目基于唐山市企业综合金融服务平台(唐山金服平台)打造，由唐山银行具体出资承办。作为公益性服务机构，该平台设立的目的是为了缓解银企信息不对称、破解“短贷长投”等突出问题，将金融机构、企业和融资信息进行统一融合，推动企业融资需求与资金供给精准匹配和快速对接，做到“让信息多跑路、让企业少跑腿、让机构得实惠、让融资更便利”。项目入选人民银行金融科技创新监管工具创新应用，出资承办唐山市企业综合金融服务平台，是唐山银行拥抱金融科技、主动创新作为的一个缩影。

近年来，唐山银行制定数字化转型规划、加快推进数据治理、上线新一代信息系统项目集群、组建专业数字化创新人才队伍，不断加速推进科技创新和数字化转型，连续获得“最具科技竞争力中小银行”“卓越竞争力金融科技银行”等荣誉。

“以诚意和科技追求卓越品质，让客户享受更好的金融服务”是唐山银行始终秉承的企业使命。雄关漫道、展望未来，唐山银行将继续以高度的使命感、责任感，持续推进数字化转型和高质量发展，以建成“省内领先、国内一流，符合新时代高质量发展要求的优秀城市商业银行”为目标，助力唐山乡村振兴，助力唐山经济高质量发展！

(责编：曹淼、李源)