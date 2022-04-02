人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

唐山银行经验助力河北省金融机构金融科技创新申报

2022年04月02日13:28 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：重磅！唐山银行经验助力全省金融机构金融科技创新申报

3月28日，人民银行石家庄中心支行召开河北省金融科技发展规划解读暨金融科技创新应用监管工作培训会，对2022-2025年金融科技发展规划及金融科技创新应用监管政策进行了解读及培训，唐山银行对金融科技创新应用申报做了专题汇报和经验分享。

作为会议专项内容，唐山银行对《基于大数据技术的渔业企业融资服务》项目进行了详细的介绍和经验分享。《基于大数据技术的渔业企业融资服务》项目由唐山银行携手同盾科技有限公司和中博信征信有限公司联合申报，2021年10月作为河北省金融科技创新监管工具第三批金融服务类创新应用入选央行监管沙盒。

该项目运用大数据、机器学习等技术构建渔业融资风控模型，辅助唐山银行识别渔业企业贷款风险，为企业选育种苗、采购饲料、扩建网箱、维护渔船网具等生产经营活动提供更加精准有效的贷款融资服务，纾解渔业企业资金需求频度高、时间紧、周期长等难点痛点问题，助力唐山渔港经济区重点渔港区域内的渔业企业高质量发展，更好服务乡村振兴发展战略。

《基于大数据技术的渔业企业融资服务》项目基于唐山市企业综合金融服务平台(唐山金服平台)打造，由唐山银行具体出资承办。作为公益性服务机构，该平台设立的目的是为了缓解银企信息不对称、破解“短贷长投”等突出问题，将金融机构、企业和融资信息进行统一融合，推动企业融资需求与资金供给精准匹配和快速对接，做到“让信息多跑路、让企业少跑腿、让机构得实惠、让融资更便利”。项目入选人民银行金融科技创新监管工具创新应用，出资承办唐山市企业综合金融服务平台，是唐山银行拥抱金融科技、主动创新作为的一个缩影。

近年来，唐山银行制定数字化转型规划、加快推进数据治理、上线新一代信息系统项目集群、组建专业数字化创新人才队伍，不断加速推进科技创新和数字化转型，连续获得“最具科技竞争力中小银行”“卓越竞争力金融科技银行”等荣誉。

“以诚意和科技追求卓越品质，让客户享受更好的金融服务”是唐山银行始终秉承的企业使命。雄关漫道、展望未来，唐山银行将继续以高度的使命感、责任感，持续推进数字化转型和高质量发展，以建成“省内领先、国内一流，符合新时代高质量发展要求的优秀城市商业银行”为目标，助力唐山乡村振兴，助力唐山经济高质量发展！

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
精准服务群众出行和经济民生需求 铁路清明小长假运输今日启动
　　人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月2日，为期4天的铁路清明小长假运输正式启动，至4月5日结束。铁路部门统筹做好疫情防控、客货运输服务、安全生产等工作，精准服务人民群众节日出行和经济社会发展需要。…
交通运输部公布第二届“最美搜救人”名单
　　人民网北京4月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部在京公布第二届“最美搜救人”名单。北海救助局救助船长高歌等10名个人（团队）获得第二届“最美搜救人”荣誉称号，上海海上搜救志愿者总队等10名个人（团体）获得第二届“最美搜救人提名奖”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部