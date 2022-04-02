4月1日，中国农业银行发布首期绿色金融和环境信息专题报告《2021年度绿色金融发展报告》。截至2021年末，农业银行绿色信贷业务余额1.98万亿元，较上年末增长30.6%，绿色债券投资余额883亿元，较上年末增长35.0%，年内承销绿色债券27期，募集资金440亿元。

完善治理结构，强化战略引领。农业银行在董事会设立战略规划与可持续发展委员会，在高管层设立绿色金融委员会，全面加强对绿色金融业务的统筹规划和组织领导。2021年，农业银行将发展绿色金融上升为全行三大战略之一，制定“十四五”时期全行绿色金融发展规划，全面搭建全行绿色金融发展的系统框架，明确绿色金融发展目标、重点任务和保障措施，为绿色金融战略实施提供方向指引。

构建政策体系，强化机制保障。农业银行构建加快绿色金融业务发展的政策体系和保障机制，2021年出台《关于加快推进绿色金融业务发展的指导意见》《加快绿色金融发展行动方案（2021-2023年）》；确定推进绿色金融发展的工作主线和实施路径；持续强化政策引导，以年度信贷政策为引领，不断扩大绿色信贷指标行业覆盖范围；做好绿色产行业研究，对优质客户和项目实施差异化政策支持，并在业务规模、经济资本、战略费用、激励约束和人才培养方面持续加大支持保障。

构建业务体系，强化服务创新。农业银行积极拓展绿色投融资发展空间，加大产品和服务创新力度，构建了涵盖绿色信贷、绿色投行、绿色消费、碳金融、创新型业务等在内的多层次、立体化业务体系；2021年以来搭建绿色信贷产品序列，在金融同业中开展碳中和债、可持续发展挂钩债等绿色债券投融资业务，为绿色金融发展注入新动能；与全国碳排放权注册登记机构和全国碳排放权交易机构建立战略合作关系，上线“农银碳服”系统，实现与全国碳市场有效对接。

构建风控体系，应对转型风险。农业银行将环境和社会风险纳入全面风险管理体系，将绿色发展要求落实到调查、审查、贷后管理等业务各环节；持续完善气候风险管理工具和模式，对煤电、钢铁等重点行业探索开展气候风险压力测试，及时评估防范碳排放等因素对资产质量的影响；加强高碳行业环保、能耗等管理要求，积极推进钢铁、有色等行业节能降碳；对非生态友好型客户和项目执行“一票否决”；做好行业分析和预警监测，推动建立有效的风险管理和缓释机制。

加大资金供给，推进增量扩面。农业银行加大对生态种养殖、林下经济、种质资源保护等绿色农业全产业链支持，积极支持山水林田湖草沙一体化保护和农村人居环境整治，为农业农村绿色转型保驾护航；把促进能源生产消费方式绿色低碳发展放在突出位置，大力支持可再生能源替代行动，积极支持能源稳产保供，以绿色发展服务能源革命；深化拓展绿色低碳交通和环境基础设施建设项目，积极支持节能环保产业和绿色生产体系建设，助推高碳行业绿色转型；以绿色发展服务国家区域战略，支持国家绿色金融改革创新试验区加快发展。

完善运营体系，提升绿色表现。以建设资源节约型、环境友好型银行为目标，2021年5月，农业银行成立“碳中和”工作委员会，加强对绿色低碳发展的统筹规划和组织实施，积极开展碳核查、创新研发碳排放能耗监控平台，通过优化运营模式、推行绿色办公、推进绿色用能、建设绿色网点等；持续压降全行碳排放总量以及人均排放密度，积极探索适合自身实际的“碳中和”工作体系和实施路径；积极开展绿色采购，倡导绿色文化，持续完善绿色金融信息披露体系。

深化合作共赢，参与气候治理。农业银行2021年参加联合国全球可持续发展投资者（GISD）联盟会议，推动落实联合国2030年可持续发展议程；参加联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，共同发起签署《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》；签署《负责任银行原则》，成为气候相关财务信息披露工作组（TCFD）支持机构；通过国际交流合作，积极为绿色发展提供“农行方案”。

农业银行相关负责人表示，该行将继续坚定不移地贯彻新发展理念，坚持走生态优先、绿色发展之路，将“双碳”要求纳入经营管理全过程、各领域，全力服务降碳、减污、扩绿、增长协同推进，为实现“双碳”目标、建设美丽中国贡献力量。

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