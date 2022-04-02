人民网北京4月2日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了2021年支付体系运行总体情况。数据显示，2021年全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付系统业务量稳步增长。

银行账户方面，银行账户数量保持增长。截至2021年末，全国共开立银行账户136.64亿户，同比增长9%，增速较上年末下降1.43个百分点。其中，个人银行账户数量有所增长，增速呈下降趋势。截至2021年末，全国共开立个人银行账户135.81亿户，同比增长8.99%，增速较上年末下降1.45个百分点。

非现金支付业务方面，2021年，全国银行共办理非现金支付业务4395.06亿笔，金额4415.56万亿元，同比分别增长23.9%和10.03%。其中，移动支付业务量保持增长。2021年，银行共处理电子支付业务2749.69亿笔，金额2976.22万亿元，同比分别增长16.9%和9.75%。其中，网上支付业务1022.78亿笔，金额2353.96万亿元，同比分别增长16.32%和8.25%；移动支付业务1512.28亿笔，金额526.98万亿元，同比分别增长22.73%和21.94%；电话支付业务2.73亿笔，同比增长16.68%，金额11.65万亿元，同比下降8.48%。

支付系统方面，2021年，支付系统共处理支付业务9336.23亿笔，金额9450.69万亿元，同比分别增长27.53%和15.32%。其中，网联清算平台业务量保持增长，2021年网联清算平台处理业务6827.6亿笔，金额461.46万亿元，同比分别增长25.7%和32.27%。日均处理业务18.71亿笔，金额1.26万亿元。

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