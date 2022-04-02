人民网记者 余璐

随着大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术的快速发展，数据已成为数字时代的基础性战略资源和革命性关键要素。政府、企业、人才协同配合才能打通数据要素流通渠道、创新数据应用方式、激活数据要素潜能，以数字化转型推动生产方式、生活方式和治理方式变革。为拓展数据要素流通渠道、打破政府、企业、人才三者壁垒、挖掘数据要素价值，数据科学竞赛应运而生。

“十四五”规划纲要指出，加快数字化发展，建设数字中国。激活数据要素潜能，建立健全数据要素市场规则。对此，某数据科学竞赛平台负责人张洋认为，做好数据开放是建立健全数据要素市场的第一步，在有足够规模且高质量的开放数据后，才能进一步开展流通交易。

如今，数字化建设已成为企业发展的命脉。人才是数字化发展的基础，如何从庞大的人才市场中筛选优质竞争者是企业面临的重要问题。遴选优质算法人才也成为了企业招聘痛点。

“数据科学竞赛是数据开放的一个抓手和引擎，通过办赛可以持续推动数据开放，沉淀的人才与项目也将进一步服务数据要素流通。”张洋谈到，数据科学竞赛为企业提供了一种精准招聘的全新思路：通过建立基于真实业务需求的算法项目，面向全社会进行技能测试，以竞赛排名作为人才技能水平的评价标准，能够帮助企业开拓高效化、精准化、低成本的招聘模式。

近年来，作为推动公共数据资源创新应用的重要抓手，数据科学竞赛被越来越多的政企接纳，并实现了精准招聘与竞赛项目更好地结合。

2021年，第二届山东省大数据应用创新创业大赛以“数聚赋能 智惠山东”为主题开展竞赛。山东省大数据局副局长顾卫东表示，通过开展数据应用创新创业大赛，充分激发社会各方面的积极性、主动性，破解公共服务、社会治理等方面迫切需要解决的重点、难点、堵点、痛点问题，提供更多、更贴近实际的数字化解决方案，对于加快数据资源的开发利用，促进跨界融合，更好的惠及民生具有深远的意义。

随着数字建设持续深化，政府办赛的力度也随之扩大。2020年，深圳市举办了深圳开放数据应用创新大赛，汇集来自全国知名高校和科技企业的六千余人参赛，在短时间内汇集行业顶尖人才。在解决社会热点问题、挖掘数据价值的同时，实现了人才引进、项目孵化、城市宣传诸多成效，数据科学竞赛亦成为数据开放成果的放大镜。

“诚然，数据科学竞赛不能解决所有问题，作为一种新兴的数据价值挖掘方式，目前仍存在标准不完善等一系列问题，但是对于政府数据开放、招募项目落地，企业精准招聘、遴选优质算法而言，是一个有效路径。”张洋说。

“数据是数据科学竞赛的根本。”业内专家表示，政府和企业持续高质量地开放数据要素、竞赛平台充分利用先进技术以确保数据要素安全是数据科学竞赛良性发展的重要保障。未来，数据科学竞赛将成为政府数据要素流通生态中活跃的一环，也将成为企业遴选人才与算法、资本发掘项目的利器。

(责编：张文婷、高雷)