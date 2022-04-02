人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国铁路北京局（以下简称北京局）消息，2022年清明假期铁路运输期限为4月2日至5日共计4天，北京局预计发送旅客54万人，日均13.5万人。

北京局表示，清明假期中，4月3日为高峰日，预计全天发送旅客16万人。为保障旅客平安出行，北京局管辖各车站严格落实精准防控查验制度，落实进出站旅客全部测温，严格落实首都进京管理联防协调机制的要求，对进出京旅客查验北京“健康宝”绿码、进京48小时核酸阴性证明，严防“四类人员”进京卡控制度，杜绝风险人员进站乘车。

同时，北京局管内各大站为旅客提供无接触式服务，为了协助没有智能手机的旅客查验健康码，北京地区各大站在进站区域设置智能健康码查验机，旅客刷身份证即可快速查验本人健康信息，北京健康宝、核酸检测结果和旅客体温等信息同步显现。加强候车区域的保洁消毒频次，日间每小时全面消毒一次，并利用“智能雾化消毒机器人”，强化主通道消毒，为旅客提供安全放心的候乘环境。

为满足广大旅客假期出行需求，北京局集团公司落实“一日一图”开行方案，增开京广高铁方向6列，京张高铁4列，京九线普速2列列车。

同时，清明假期正值春暖花开时节，为方便广大旅客到市郊游玩，北京局集团公司适时调整北京市郊铁路列车开行方案，4月2日至4月11日期间，有着“开往春天的列车”之称的市郊铁路S2线，将执行周五至周一及小长假高峰期列车开行方案，即每日开行7对列车。

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