人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国铁路北京局：清明假期预计发送旅客54万人

2022年04月02日17:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国铁路北京局（以下简称北京局）消息，2022年清明假期铁路运输期限为4月2日至5日共计4天，北京局预计发送旅客54万人，日均13.5万人。

北京局表示，清明假期中，4月3日为高峰日，预计全天发送旅客16万人。为保障旅客平安出行，北京局管辖各车站严格落实精准防控查验制度，落实进出站旅客全部测温，严格落实首都进京管理联防协调机制的要求，对进出京旅客查验北京“健康宝”绿码、进京48小时核酸阴性证明，严防“四类人员”进京卡控制度，杜绝风险人员进站乘车。

同时，北京局管内各大站为旅客提供无接触式服务，为了协助没有智能手机的旅客查验健康码，北京地区各大站在进站区域设置智能健康码查验机，旅客刷身份证即可快速查验本人健康信息，北京健康宝、核酸检测结果和旅客体温等信息同步显现。加强候车区域的保洁消毒频次，日间每小时全面消毒一次，并利用“智能雾化消毒机器人”，强化主通道消毒，为旅客提供安全放心的候乘环境。

为满足广大旅客假期出行需求，北京局集团公司落实“一日一图”开行方案，增开京广高铁方向6列，京张高铁4列，京九线普速2列列车。

同时，清明假期正值春暖花开时节，为方便广大旅客到市郊游玩，北京局集团公司适时调整北京市郊铁路列车开行方案，4月2日至4月11日期间，有着“开往春天的列车”之称的市郊铁路S2线，将执行周五至周一及小长假高峰期列车开行方案，即每日开行7对列车。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国铁路北京局：清明假期预计发送旅客54万人
　　人民网北京4月2日电 （记者王连香）据中国铁路北京局（以下简称北京局）消息，2022年清明假期铁路运输期限为4月2日至5日共计4天，北京局预计发送旅客54万人，日均13.5万人。 北京局表示，清明假期中，4月3日为高峰日，预计全天发送旅客16万人。…
各地春茶上市观察：小叶子大产业 茶文章处处芳
　　车行一路，山色一新。行走的脚步，驻足在纵横交错的茶陇间。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部