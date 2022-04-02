严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博 外汇局通报10起案例
人民网北京4月2日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖外汇用于跨境赌博的10起案例。
案例1：山东籍张某非法买卖外汇案
2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。
案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案
2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。
案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案
2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。
案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案
2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。
案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案
2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。
案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案
2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。
案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。
案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案
2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。
案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案
2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。
案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案
2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。
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