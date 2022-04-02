人民网记者 王仁宏

无障碍环境建设是一个国家和社会文明的标志。对老年人、残疾人来说，无障碍环境是自尊、自信人生的基础，是健康生活、生命安全的保障，是人文关怀、人权保障的体现，同样也是人生价值、人生希望的一个支撑。

4月1日，由住房和城乡建设部发布的《建筑与市政工程无障碍通用规范》（以下简称《规范》）正式实施。

《规范》以保障无障碍设施建设的安全性、便利性、系统性为主要目的，对无障碍通行、服务、信息交流设施建设以及无障碍设施施工验收和维护等作出系统规定。

近年来，住建部会同中国残联和其他有关部门积极推动无障碍环境建设。在住房和城乡建设部、中国残联今日举行的新闻发布会上，住房和城乡建设部标准定额司副司长王玮表示，无障碍环境建设已纳入国家“十四五”规划纲要及《“十四五”残疾人保障和发展规划》等相关发展规划中。与此同时，《建筑与市政工程无障碍通用规范》为核心的无障碍设施建设标准体系正加快构建完善，并结合城市更新行动、城镇老旧小区改造等重点工作统筹推进无障碍工作。

数据显示，2019年—2021年，全国累计开工改造城镇老旧小区11.5万个，惠及居民2000多万户，在各地改造过程中，加装电梯5.1万部，增设养老、助餐等各类社区服务设施3万多个。

积极推动无障碍环境建设

据北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师焦舰介绍，《规范》是市政和建筑工程中无障碍设施建设和运维的全文强制性国家标准，更加全面、系统，更具强制力。服务对象以老年人和残疾人需求为主，兼顾各类人群。目标水平助力城乡的宜居和文明建设。

在内容设置上，《规范》首次对无障碍设施进行分类，分为无障碍通行设施、服务设施（包含卫生设施）、信息交流设施，并对每一类中的每个设施分别做出规定。

在施工方面，提出了工程竣工验收时对无障碍设施的系统性进行检查验收的要求；在运行维护方面，规定无障碍设施应明确维护责任人，并定期进行检查，确保安全性、功能性和系统性要求。

同时，《规范》与国际发达国家接轨，对设施的舒适性、安全性进行了提升，技术指标设置与国际先进水平基本一致。

焦舰表示，轮椅坡道坡度、无障碍厕位尺寸、轮椅席位尺寸等指标参考国际标准，设置更加舒适；对坡口高差、门槛、盲道等近年反应较多或容易引起安全事故的问题，从安全角度做出应对。

“比如，轮椅坡道方面，取消了2021版《无障碍设计规范》的1：8的最小坡度，将允许的最陡坡度提升至1：10，同时设置了限定条件，只有150mm小高差才能使用，避免使用者体力不支时的安全隐患；将通行净宽从1.00米提高到1.20米，保障各类轮椅均可正常通行。空间尺寸方面，将无障碍厕位由1.80米×1.00米加大为1.80米×1.50米，为轮椅进入后调整角度和回转提供空间；将轮椅席位由1.10米×0.80米加大为1.30米×0.80米，满足使用者手臂推动轮椅时所需的空间以及轮椅进出席位时的移动空间。”

此外，《规范》中首次增加了信息无障碍要求，对无障碍标识、网络通信设备、过街音响提示装置等做出规定，保证使用人群对信息的获取和利用。

构建更加安全、舒适的无障碍环境

坡道坡度更缓，无障碍厕位、轮椅席位面积设置更大……一项项无障碍标准参数的改变，考量的是老年人、残疾人等人群的实际使用感受。对此，北京脊髓损伤者希望之家负责人、北京新生命养老助残服务中心主任唐占鑫深有体会。

“就拿坡道来说，哪怕是坡面和地面1厘米的高差也会造成轮椅的小轮被卡住，使得残疾人摔倒在地上，造成生命危险。坐便器旁边的扶手哪怕是远几厘米或者高几厘米，也会造成残疾人朋友无法使用，如果使用就会有摔倒的风险。” 唐占鑫表示。

2004年，唐占鑫在海外完成研究生学习，顺利取得了硕士学位。然而，就在归国的前一天，因为一场车祸，她因脊髓损伤导致瘫痪，从此需要依靠轮椅生活。

“每当看到这些原来想都不用想就可以迈过去的台阶、现在却成了一座座大山时，每当被好心人抬着上下、旁边有好多人围观时，都会感觉特别的无奈和无助。”她说。

这样的生活，一度让唐占鑫感到自卑、无助。但幸运的是，随着无障碍环境的不断完善，她的生活正不断发生改变。

她回忆到，2008年北京奥运会的成功举办，让北京市城市的无障碍环境发生了巨大变化。特别是：台阶变成了坡道，地铁出现了升降平台等这一系列的变换，出行变得越来越容易。“可以说，我是无障碍环境建设的直接受益者，给我带来的变化，绝不只是简单的出行方便，而是人生的巨大转变。”

2014年，在中残联、中国肢残人协会、北京市残联和东城区残联的支持下，唐占鑫与多位朋友联合成立了北京市第一家脊髓损伤者希望之家社会组织，开办脊髓损伤者生活重建训练项目，帮助更多有需要的伤友实现走出家庭回归社会的梦想。

为工程建设领域设立无障碍强制性规范

“我觉得，《规范》的执行一定会让我们残疾人朋友在使用无障碍设施时更加安全。” 唐占鑫表示。

值得一提的是，本《规范》作为顶层全文强制性国家工程规范，是技术法规体系的重要组成部分，具有强制约束力。在工程建设过程中，《规范》的所有条文均必须严格执行。

王玮表示，下一步，住建部将从宣贯培训、审查验收、监督检查等方面抓好《规范》实施，确保《规范》要求得到落实。

一是加强《规范》的宣传培训。《规范》发布后，住建部委托全国市长研修学院，开展了面向全国住房和城乡建设系统的宣贯培训。同时，要求地方住房和城乡建设标准化管理部门根据本地实际，组织开展不同层级、多种形式的专题培训，并将《规范》内容纳入专业技术人员继续教育考核中。

二是加强《规范》的实施监督。建立住建、残联等有关部门和单位共同参与、协同配合的“政府监管+社会监督”的工作机制。将《规范》的实施监督纳入无障碍环境建设和工程建设监管工作中，在城市体检、文明城市评估验收、工程质量监督检查、施工图审查、工程验收等工作中明确提出《规范》实施方面的要求。加强《规范》实施情况的监督检查，及时通报违法违规行为，并将相关不良信息记入单位和个人诚信档案。

无障碍环境建设不仅是项公益行为，对于残疾人来说，更是关乎公平，帮助他们平等参与到社会活动当中。唐占鑫希望，通过社会各界的共同努力，“终有一天我和其他残疾人朋友可以一起畅行、畅听、畅视在这美好的社会里，去任何我们想去的地方，不仅成为经济社会发展的共享者，还是创造者和推动者。”

(责编：王仁宏、高雷)