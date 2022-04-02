原标题：国网新源山东沂蒙抽水蓄能电站全面投产发电

3月29日，国网新源山东沂蒙抽水蓄能电站（以下简称“沂蒙电站”）组织召开机组启动验收委员会会议，确认沂蒙电站最后一台机组于3月23日正式投产发电，标志着该电站比国家核准工期提前一年全面投入商业运行。

沂蒙电站位于革命老区临沂市费县，工程总投资73.70亿元，总装机容量120万千瓦，安装4台单机容量为30万千瓦的单级混流可逆式水泵水轮发电电动机组，设计年发电量为20.08亿千瓦时，年抽水电量26.77亿千瓦时，以500千伏出线接入山东电网。电站枢纽工程由上水库、下水库、输水发电系统、地下厂房和开关站等组成。电站于2015年6月开工建设，建设期间每年为当地政府增加财政收入1.2亿元，提供就业岗位4000余个，电站建成后，每年可上缴利税1.6亿元。

建设过程中，沂蒙电站在工程建设方面取得多项突破，在行业内实现了“两个首次”。

在水电行业首次应用酸性沥青混凝土骨料。水电行业沥青混凝土骨料通常采用以灰岩为主的碱性骨料，沂蒙电站就地利用以片麻岩为主的酸性骨料，通过添加抗剥落剂等手段，成功解决了酸性骨料与沥青粘附性差、防断裂性和防斜坡流淌三个核心问题。该项研究成果被以院士为组长的成果鉴定委员会评价为“全球首创、国际领先”。

在抽蓄行业首次实现机组“零配重”安装调试。沂蒙电站全部4台机组中1号、3号、4号机组均实现“零配重”，其中1号机组在“零配重”情况下3部导轴承摆度均小于0.1mm、关键部位振动值小于0.01mm，为业内首例高转速大容量“零配重”抽水蓄能机组。三台机组实现“零配重”，证明了国内抽水蓄能电站建设管理和国产机组设计、制造、安装质量均达到世界先进水平。

截至目前，沂蒙电站4台机组启停共计1000余次，发电电量约3.8亿千瓦时、抽水电量约4.75亿千瓦时，大大缓解了山东电网新能源的消纳吸收压力，改善沂蒙革命老区的交通条件和生活基础设施，丰富旅游资源，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

(责编：董童、李源)