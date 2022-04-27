本报记者 邱超奕 张 璁

上海是我国最大的经济中心城市和长三角地区合作交流的龙头，也是国内国际产业链供应链的重要节点。

为推动部分企业在做好防疫的前提下有序恢复生产，近日，上海市印发《关于开展重点企业保运转的工作方案（试行）》，确定首批666家重点企业“白名单”，并发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》。

当前，部分企业恢复生产经营状况如何？怎样严格落实防疫举措？产业链供应链是否顺畅？记者进行了采访。

部分企业陆续恢复生产

浦东新区，上汽临港乘用车基地总装车间里繁忙有序。四轮定位、灯光调校、影像标定……一辆辆新车即将入库。4月18日，这里开启复工复产压力测试，19日，首台车下线。上汽集团乘用车公司副总经理吉祺炜介绍，目前，工厂到岗人数超过4000人，几天来已生产700多辆整车。

据了解，首批666家重点企业“白名单”发布后，包括上汽集团在内，目前已有70%逐步复工复产，汽车、集成电路骨干企业的产能利用率有所提升。

3月中下旬以来，上海还有1000多家规模以上工业企业保持封闭生产状态，集中在能源、化工、防疫物资等领域，为全国制造业提供重要的原材料。“我们有近一半员工驻厂生产，最近还在增加员工返岗，已实现三班两倒。”上海氯碱化工股份有限公司副总经理邬刚介绍。

不只是工业领域，金融服务业也在为复工复产做准备。记者获悉，中国太保产险上海分公司正在对拟返岗员工开展全面排摸，制定复工复产方案。中国太保寿险上海分公司副总经理王昊军表示，公司充分考虑保单贷款客户的融资需求和困难，对部分险种保单贷款实施利率优惠。为确保中小企业在疫情防控期间保险保障不缺失，还为客户提供免息复效、延长交费宽限期等政策。

“下一步，我们将坚持疫情防控和复工复产两手抓，滚动推进，以龙头企业为牵引，有序带动全产业链协同复工复产。同时，将加强对各类企业特别是中小企业服务，帮助企业共渡难关、坚定信心、恢复发展。”上海市经信委主任吴金城说。

“一企一策”落实疫情防控举措

走进上海电气核电设备有限公司车间，一台直径4.2米、长23米的蒸汽发生器映入眼帘，这是我国“华龙一号”的核岛主设备之一。“做好防疫是保障生产的前提。”公司总经理江才林介绍，现在所有物资进入厂区都有严格的消毒程序，发放前至少要经过4次消毒。员工也实行封闭式、网格化管理，工作、生活减少交叉，并进行了多次防疫应急演练。

上海市经信委近日发布工业企业复工复产疫情防控指引，要求企业落实主体责任。市经信委总工程师张宏韬表示，企业应成立疫情防控和生产经营工作专班，企业各级管理负责人是所管辖部门的疫情防控第一责任人，要压实责任，确保员工生命健康安全。

各复工复产企业明确责任、结合实际，“一企一策”做好疫情防控。

完善制度方案。上海电气集团有关负责人介绍，集团第一时间启动《集团总部疫情防控应急预案》，备足防疫物资，建立工作日报机制，同时开展专项检查与应急演练，为疫情防控提供制度保障。

严格检测消毒。上海华谊新材料有限公司党委书记、董事长褚小东介绍，公司驻厂员工严格实行分区管理，每天进行核酸检测与抗原试剂检测，对厂区全域加强定时环境消杀，对物流人员实施无接触操作。

加强员工关怀。封闭管理期间，上汽临港乘用车基地尽力改善工人食宿安排、做好心理疏导，医务室医护人员每天进车间寻访，基地工会还为员工组织了生日会，并加强对员工家属的慰问和帮助。

“我们相信，首批重点企业探索的疫情防控和生产经营相结合的路径，将为常态化疫情防控阶段企业统筹生产经营和防疫，积累经验、提供借鉴。”上海市副市长张为表示。

积极协调共促稳链保链

上海聚集着众多“链主”企业，推动这些企业复工复产，有利于牵引带动全国多地的产业链供应链配套企业；同时，上海也亟须各地支持合作，共同畅通产业链供应链断点、堵点。

此次上海公布的首批重点企业“白名单”，包括对保障产业链稳定具有较大影响或关键支撑作用的企业。上海市委常委、常务副市长吴清表示，近一段时间来，苏浙皖三省和各重点城市组建工作专班，积极对接上海重点企业提出的配套供应诉求，全力协调产业链上下游企业生产、供应对接，畅通核心零部件、关键原材料等跨省市运输，支持重点企业持续生产。同时，上海也加强协调服务，支持苏浙皖三省重点企业供应链在沪配套企业抓紧复工复产。

“长三角的物流堵点正在打通，在市经信委、华谊集团及化工区的大力支持与协调下，我们华谊新材料的原料及产品运输保持不断不乱。”褚小东说。

“我们已排摸近400家供应商的产能、库存、原材料等情况。”上汽集团临港乘用车工厂总监陈培锋说，集团正在为供应商加快防疫复产提供协助。

“作为‘白名单’里的重点企业，我们获得了跨省和市内的通行证，有效改善了物流保畅。同时我们梳理出一批上海本地的产业链供应链企业，和属地有关部门合作，推动符合防疫条件的企业有序复工复产。”上海电气核电集团副总裁陆冬青说。

仍要看到，当前恢复产业链供应链还存在一些共性问题：比如在人员返岗上，一些人受疫情影响，尚不具备返岗条件；在产业配套上，部分零部件企业没有开工；在物流运输上，一些物流、仓储环境消杀等条件也需要改进。

“复工复产这项工作还有许多需要完善的地方，我们将全力抓好方案完善、整改落实，稳步有序推进。”张为说，下一步，上海市将在国务院联防联控机制的指导下，支持更多符合防疫要求的企业有序实现复工复产。有关职能部门也将加大交通物流、人员返岗、核酸检测服务、物资供应等方面保障，帮助企业加快破解堵点难点问题，更好保障产业链供应链安全稳定。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)