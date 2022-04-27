本报记者 林丽鹂

“世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国排名第十二位，较2020年上升两位。”全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、国家市场监督管理总局副局长甘霖在4月26日举办的国新办新闻发布会上说。

当天是第二十二个世界知识产权日，发布会主要介绍了《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2021）》（以下简称《报告》）有关情况，并就相关热点问题回答记者提问。

我国保护知识产权、改善营商环境获国际社会肯定

2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，中国政府统筹疫情防控和经济社会发展，构建新发展格局迈出了新步伐，高质量发展取得了新成效。

甘霖介绍，2021年，中国知识产权保护显著增强，营商环境优化持续发力，各项工作都取得了新进展。“十四五”经济社会发展实现了良好开局，知识产权事业加速推进，创造、运用、保护、管理、服务能力稳步提高。“放管服”改革深入推进，市场主体活力有效激发。

中国政府保护知识产权、打击侵权假冒工作的不懈努力，为建设创新型国家、推动高质量发展、促进世界科技进步、助力全球经济复苏发挥了积极作用，获得了国际社会的肯定与赞誉。

中国欧盟商会发布的《商业信心调查2021》显示，半数以上受访企业认为中国知识产权执法力度“足够好”“非常好”。美中贸易全国委员会发布的《2021年中国商业环境调查报告》显示，95%的受访公司在中国持续保持盈利，74%的受访公司将中国作为其全球战略最重要的国家或前五位的重点国家之一。

保护知识产权法治体系日益完善

《报告》呈现了2021年保护知识产权工作的新成效。中国政府出台了一系列重要规划部署，指明了中国特色知识产权事业发展之路。全国打击侵权假冒工作领导小组办公室强化统筹协作，各地各部门认真贯彻实施，形成了上下联动、同步推进的良好格局。我国制修订了《医疗器械监督管理条例》等法律法规，发布《网络交易监督管理办法》，出台一系列司法解释，法治体系日益完善。开展了“剑网”“铁拳”“龙腾”“线上净网 线下清源”等专项行动，强化重点领域、重点产品、重点环节治理，有效遏制了侵权假冒势头。同时，积极推进信用监管，强化智慧监管，实施协同监管，监管效能稳步提升。

在加强外资企业知识产权保护方面，甘霖说：“无论是中资还是外资企业的知识产权，中国政府始终一视同仁、平等保护，对外资企业知识产权保护高度重视。下一步，将围绕进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府职能，加大知识产权保护力度，为广大外资企业营造更加公平、更为透明、更可预期的营商环境。”

在加强版权保护方面，中宣部版权管理局局长王志成介绍，2021年，国家版权局按照相关工作安排，会同相关部门相继组织开展了打击院线电影盗录传播集中行动，打击网络侵权盗版“剑网2021”专项行动、冬奥版权保护集中行动、青少年版权保护季等专项整治，着力规范重点领域版权秩序。

在打击商标恶意抢注方面，国家知识产权局知识产权保护司司长张志成介绍，截至目前，共立案查处了53起，已作出罚款、警告等行政处罚31件。山东、浙江等地积极查处涉嫌恶意抢注奥运健儿的姓名与相关热词案件，对商标恶意抢注行为形成了有力震慑。下一步，还将不断加大对恶意抢注行为的打击力度。

反垄断、反不正当竞争工作扎实推进

《报告》展现了2021年优化营商环境工作的新进展。一是加强外资政策指引，搭建经贸合作平台，优化口岸营商环境，投资贸易便利度实现了进一步跃升。二是逐步扩大行业准入范围，大幅削减外资准入限制，有序降低产品准入门槛，助推市场准入开放度进一步扩大。三是反垄断、反不正当竞争工作扎实推进，清除隐性壁垒成效明显，市场竞争公平度得到进一步增强。四是提高商事服务水平，优化监管执法模式，落实各类税费优惠，实施有效帮扶措施，推动政务服务满意度进一步提高。

在维护公平竞争方面，市场监管总局有两项重要职能，一个是反垄断，一个是反不正当竞争。甘霖介绍，去年11月份，市场监管总局加挂了国家反垄断局牌子，也新设了一些反垄断相关的司局，充实了力量。同时，经国务院批复，成立了由市场监管总局牵头、17个部门组成的反不正当竞争部际联席会议，机制方面得到加强，强化了监管合力，促进公平竞争政策与产业和行业政策协调，从而协同维护公平竞争的市场环境。

在加快建设全国统一大市场方面，甘霖说：“市场监管总局根据职责职能，落实《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，加强市场监管、优化营商环境。下一步，将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，特别是统筹好‘大市场、大质量、大监管’，坚持有效市场和有为政府更好结合，持续打造市场化、法治化、国际化的营商环境。”

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 04 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)