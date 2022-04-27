中国第三十八次南极考察队凯旋。

自然资源部供图

本报北京4月26日电 （记者刘诗瑶）记者26日从自然资源部获悉：中国第三十八次南极考察由“雪龙”船和“雪龙2”船共同执行考察任务，“雪龙2”船于4月20日返回位于上海的国内基地码头，行程3.1万余海里，“雪龙”船于4月26日返回国内基地码头，行程3.3万余海里。

中国第三十八次南极考察队于2021年11月5日出发，历时174天，顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了站基多学科和近岸海洋业务化观测，对南大洋生态系统进行了调查，积极开展考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 11 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)