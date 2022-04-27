本报记者 周亚军 方 敏 宋豪新

河南省三门峡市卢氏县朱阳关镇特色民宿。

河北省秦皇岛市海港区海阳镇，游客正在采摘樱桃。

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顺应消费新需求，在更好满足游客需求的同时，推动乡村旅游高质量发展，促进农民收入增长，繁荣农村消费市场，更好赋能乡村振兴。

乡村旅游快速发展，丰富了消费者的选择，鼓起了农民的腰包

文化和旅游部等6部门近日联合印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》，将文旅融合列入文化产业赋能乡村振兴重点领域，并从乡村旅游产品开发、品牌塑造等方面，进一步明确了乡村旅游的发展方向。

“旅游旺季，村里每天接待游客1万多人，新鲜的椰子一天能卖400多个。”在海南三亚市吉阳区博后村，村民符亚号开心地说。夜市里，“九万烧烤店”老板蒲万诚一家老小齐上阵，每天忙得团团转。

“博后村靠近亚龙湾景区，如今吃上文旅饭，日子更甜美。”博后村党支部书记苏少洪说，村里现有民宿55家，1700多间客房，经常早早就被订满。

乡村旅游为人们休闲度假提供了好去处，丰富了消费者选择，成为最受游客青睐的旅游方式之一。为进一步推动乡村旅游发展，助力乡村振兴，文化和旅游部不断完善政策措施，健全发展机制。各地顺应旅游消费新需求，在更好满足游客需求的同时，推动乡村旅游高质量发展。

“住得舒心、玩得开心，美景美食美图，在这里全都有。”博后村“沐光鹿隐”民宿经营者熊琬茹认为，做好民宿并不容易，制胜法宝在于服务，“一些游客对当地不熟悉，那就要帮忙设计合理的游览路线。”每天下午4点多，熊琬茹都会自驾车带客人去采购海鲜，买来之后再帮客人加工。

“感觉这里的店员就像朋友，住在这里很轻松。”来自河北石家庄的游客高雪说，入住民宿，白天游览后，晚上可以坐在景观泳池旁的吧台喝饮品，分享旅游的乐趣，有时还能听老板讲讲自己的创业故事，让旅途增添了更多人情味。

2019年，博后村成立民宿协会，致力于规范服务标准，培育商家和产品。“经过精心设计和装修后，博后村的每一家民宿都成了网红打卡地。”三亚市吉阳区民宿协会秘书长谭中仙说。

“现在，来亚龙湾的不少游客喜欢到博后村参观。”苏少洪说，以民宿为代表的文旅产业发展起来，带动了超市、水吧、餐吧、摄影摄像等多个业态，全村一半以上的村民吃上了旅游饭。

广西巴马瑶族自治县是文化和旅游部定点帮扶县。文化和旅游部产业发展司副处长、巴马新民社区第一书记刘扬说，在相关部门指导下，社区建设了花哒街文化旅游消费集聚区项目，通过项目示范引领，影响带动近300人在家门口就业。

回应需求，做出特色，让游客有体验有收获

“住民宿不只是吃顿农家菜，还能体验到更多文化味。”浙江安吉县天荒坪镇五鹤村“风之谷民宿”负责人施卫霞说。新冠肺炎疫情给民宿经营带来一定压力，但行业在转型发展中主动调整，注重文旅融合，做出特色，进入稳定发展期。

登山、田间采摘、儿童乐园、皮划艇……这些活动如今在浙江许多民宿中都可以体验到，吸引了许多回头客。

“一边烤着红薯，一边围在一起聊着天……”回想起今年春节期间在“风之谷民宿”入住的情景，来自杭州市的游客李丹记忆犹新，“在乡村能感受到浓浓的文化味，这种独特的氛围是城市里没有的。”

“很多游客说，来这里能找到小时候回家的感觉，这就是乡村文化的魅力所在。”施卫霞说。

“备好干果水果，邀请所有住客一起参加，自发表演节目，文旅融合正成为乡村特色文旅的抓手。”浙江桐乡市乌镇“悦也民宿”负责人魏冬梅说。

杭州市临安区大明山滑雪场旁边的“喜欢民宿”负责人郑李方说，组织客人一起放烟花、烧篝火……丰富多彩的活动，带来不少回头客。

亲近自然的乡村旅游受到消费者青睐，品质好的乡村民宿市场前景广阔。乌镇推动“乌镇人家”民宿协会向乌镇民宿管理有限公司转型升级，形成慈云路、环河路两条餐饮住宿示范街，进一步提升旅游体验。

“绿水青山是催生乡村民宿发展的沃土，文化特色是带动乡村民宿升级的动力。”安吉县文体旅游局乡村旅游发展中心主任陆凤英说，安吉民宿行业不断成熟，一家家具有自身特色的民宿吸引了四面八方的游客。目前全县有民宿（农家乐）1300余家，其中精品民宿120余家，主题文化民宿村落3个。去年，安吉乡村旅游接待游客总人次达1206.5万，经营总收入达到31.96亿元。

“越来越多的民宿开发了更加丰富的服务。”去哪儿酒店服务负责人刘文亿说，民宿经营者在网上展示增值服务。比如，为游客提供码头接送、海鲜加工、代购景点门票等服务。这些项目围绕客人的需求，方便了客人出游，很受欢迎。

给聚合多业态、营造多场景带来新机会

四川成都市的天府熊猫塔是许多游客的打卡之处。在不远处的猛追湾市民休闲区，一家集特色川菜、艺术长廊、时尚动漫、音乐酒吧等于一体的特色民宿酒店，以亲民的卡通元素、智能化设备、多元消费服务吸引了不少游客。

“这里装修时尚、文艺范儿十足，提供一站式服务，周边出行也方便。”来自湖南长沙的郑女士说。

“政府、企业、居民等共同参与，带动猛追湾片区许多商家转业态提品质，打造产城融合新模式。”成都市成华区猛追湾街道办事处社区发展办黄倩岚表示，通过特色民宿、餐饮等业态的融入，进一步提升消费者参与感，更好地满足消费需求升级。

伴着绵绵细雨，在由原猛追湾某机构办公楼改造而成的特色精品民宿“欢墅香里”，新建筑和社区相互融合，让人耳目一新。站在廊道，透过红色的外栏，可以感受不同的城市气息。

“欢墅香里”民宿负责人屈剑介绍，他们将餐饮与住宿相结合，“从客房内的香氛，到推开门响起的音乐，再到餐厅内每一束鲜花，都要用心给客户呈现最好的细节。”

乡村文旅快速发展，还给聚合多业态、营造多场景带来新机会。一些民宿结合自身资源和市场需求，推出桌上游戏等活动，吸引年轻人群来消费体验。

“选择民宿不仅仅是休假放松，更多的是让客人了解我们当地的风土人情和人文景观，我们推出了丰富多彩的文化活动。”四川大邑县“锦府驿民宿”创始人郭忠介绍，按照不同的消费群体和个人的喜好，从客人进入客栈开始就把每场活动搞得有声有色，热热闹闹。

专家认为，乡村文旅产业能够有效促进一二三产业融合，带动农村发展。面向未来，乡村文旅供给要紧跟消费升级趋势，推出更多文化味更浓的优质产品，在更好满足游客旅游消费需求的同时，为乡村振兴注入更强动力。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 19 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)