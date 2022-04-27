孙祥栋

城镇化是人类社会发展的客观趋势，也是最大的内需潜力所在。新型城镇化的快速发展，为乡村旅游创造了有利条件。推动新时代新型城镇化建设高质量发展，需要资源投入更集约、内部空间更合理、城市管理更善治、城市品质更提升、经济增长更持续、生态环境更绿色、城市体系更优化、城乡发展更融合。

树立资源安全理念，促进资源投入集约利用。实行最严格的耕地保护、水资源管理制度，强化能源和水资源、建设用地总量和强度双控管理；更加重视资源的再生循环利用，全面推动重点领域低碳循环发展，用最少的资源投入取得最大的经济社会效益。

深化全周期管理流程，促进城市治理优化完善。推动新型城镇化发展要创新治理方式、完善治理结构，推动城市治理体系和治理能力现代化。建设城市数字化管理平台和感知系统，打通整合卫生健康、公共安全、应急管理、交通运输等领域数据资源和信息系统，促进城市管理水平科学化、精细化、智能化。

统筹城市合理分工，促进城市体系协调发展。新型城镇化发展应立足地区资源环境禀赋，构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇化空间格局。具体来看，应有序实施城市群发展规划，强化交通运输网络支撑，培育发展现代化都市圈。以中心城市引领城市群发展，推动大中小城市协调发展。要分类施策，都市圈内和潜力型中小城市要提高产业支撑能力，促进人口就地就近城镇化。强化小城镇基础设施和公共服务补短板，提高服务镇区居民和周边农村的能力。

推动资源有效配置，促进城乡发展融合共进。新型城镇化发展应以县域为基本单元，扎实推进城乡融合发展。具体来看，应进一步创造条件，吸引人才入乡就业创业，允许入乡就业创业人员在就业创业地落户并享有相关权益。要推动公共设施向乡村延伸，发展并完善农村交通、供电、供水、供热服务，推动包括教育、就业、医疗、社会保障在内的公共服务体系城乡均衡发展，努力使改革发展成果惠及全体城乡居民，推动城乡居民消费升级。

（作者为北京化工大学教授，北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 19 版）

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