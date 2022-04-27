任沁沁

新华社北京4月26日电（记者任沁沁）记者26日从公安部获悉，公安部新修订的《机动车登记规定》将自2022年5月1日起实施，再推出5项便利机动车登记新措施：私家车新车上牌免查验、小客车登记全国“一证通办”、车辆信息变更“跨省通办”、申请资料和档案电子化、部门信息联网共享核查。

其中，公安部会同工业和信息化部5月底前在10个城市试点开通国产小客车注册登记生产企业预查验，实行新车出厂时查验车辆，生产企业与公安交管部门共享车辆信息，群众办理注册登记时免予交验机动车。积极推行互联网登记服务新模式，实现网上售车、网上选号、网上登记，便利群众快捷上牌，助力汽车行业发展。在试点基础上，全国逐步推行。此外，对在户籍地以外办理小微型非营运载客汽车注册登记的，申请人可以凭居民身份证“一证通办”，无需再提交居住证明；对于已经实施小客车总量调控的地方，仍需按当地政策执行。

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