机动车登记新规五一起实施：新车上牌免查验 网上选号登记
2022年04月27日09:07 | 来源：新华社
小字号
新华社北京4月26日电（记者任沁沁）记者26日从公安部获悉，公安部新修订的《机动车登记规定》将自2022年5月1日起实施，再推出5项便利机动车登记新措施：私家车新车上牌免查验、小客车登记全国“一证通办”、车辆信息变更“跨省通办”、申请资料和档案电子化、部门信息联网共享核查。
其中，公安部会同工业和信息化部5月底前在10个城市试点开通国产小客车注册登记生产企业预查验，实行新车出厂时查验车辆，生产企业与公安交管部门共享车辆信息，群众办理注册登记时免予交验机动车。积极推行互联网登记服务新模式，实现网上售车、网上选号、网上登记，便利群众快捷上牌，助力汽车行业发展。在试点基础上，全国逐步推行。此外，对在户籍地以外办理小微型非营运载客汽车注册登记的，申请人可以凭居民身份证“一证通办”，无需再提交居住证明；对于已经实施小客车总量调控的地方，仍需按当地政策执行。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：提升“中国制造”品牌形象 增强国产汽车品牌竞争力
- 人民网北京4月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推动行业质量技术创新和管理进步，促进制造业高质量发展，工业和信息化部近日印发《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》（以下简称《通知》），提出持续提升“中国制造”品牌形象，加强装备制造等重点行业品牌宣传，提升国产汽车品牌竞争力。 据了解，《通知》部署了推动企业质量管理体系升级、实施制造业质量管理数字化行动、深化企业先进质量管理工具与方法运用、提高制造业产品可靠性水平、提升制造业关键过程质量控制能力、提高质量公共服务效能、推动重点行业质量提升、加快推进工业品牌培育、持续提升“中国制造”品牌形象等九个方面的重点任务。…
相关新闻
- 评论
- 关注