“中部某省会城市的日落时间已接近19时，但部分路段的路灯管理仍然执行冬季时间，每天18时便‘准时’开启。”“为了给购物者提供更加舒适的购买环境，商场往往不分昼夜开灯。由于缺少电气设备的智能调控装置，许多地方的照明、空调等设施在无人需要时也处于开启状态，造成浪费。”这些现象在全国多地均不同程度存在。

日前，新华社记者调研发现，在电力紧张的同时，一些地方公共场所电力浪费现象仍然较为严重，有必要对这些行为进行“拉闸限电”。

提起节约能源，很多人会想起“地球一小时”活动。各地做法通常是关掉标志性建筑物上的灯光，以示对环境保护的支持。

节约用电，可不是一场“秀”，更不只是那一个小时的“表演”。作为能源消费大国，我们更应该认识到这一点。特别是刚刚过去的2021年，因煤炭供需偏紧，我国部分省份一度拉闸限电，更加凸显节约用电的重要性。

人走关灯、出门断电，家庭用电的节约理念，从小深植在不少人心间。但公共场所呢？是不是长明灯、常亮屏，长期“敞开吹”的空调还是屡见不鲜？一些商场为了吸引客户，安装一些大功率装饰灯且长期开启，耗电巨大；城市景观照明过度现象也日益泛滥，动辄大场面、每日灯光秀；即使是白天，部分区域公共照明依然“坚持工作”……

不算不知道，一算吓一跳，这些用电浪费的行为，如果量化累加一下，会是一个吓人的数字。记者咨询了电力专业人士，如果一个地区有超过20万工商业用户，户均1台电脑下班时间不关机，每年浪费电能约4600万千瓦时。看似不经意的举动，累积起来会是巨大的浪费。

究其原因，一些地方缺乏用电管理意识，相比用电成本，企业更多关注的是经济效益，商场通过大型灯光秀可以吸引更多顾客，便会忽略由此带来的电力消耗。在企事业单位，电费是公共费用支出，很多人对不用自己掏钱的用电会很“大方”，没有节约用电的意识，存在用多用少都与我无关的态度。

节约用电，需要倡导建立绿色生产生活方式。加大节约用电、节约用能宣传力度，结合缺煤限电、有序用电等现实案例，增强公众节约用能紧迫感，在全社会深入开展全面节能行动，促进形成能源节约、绿色低碳的生产生活方式。节约用电还需要我们每个人的参与，树立节约环保意识，从小事做起、从身边事做起，下班关闭电灯、电脑、空调，这是举手之劳，不费神不费力，勿以善小而不为。

节约用电，也需要政策引导社会科学合理用能。加快建立科学的能源资源节约评价体系，科学考核个人、企业、政府机构等主体，推动加强用电用能管理。持续发挥价格杠杆作用，加快完善节能环保电价政策，落实推行阶梯电价制度，综合运用需求响应、分时电价、差别电价等政策机制，引导社会合理用电、节约用能。

（本报评论员陈尚营）

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