记者安蓓

国务院办公厅近日印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，围绕当前消费领域重点热点问题，提出5方面20条政策举措。落实好这些政策举措，有助于稳定当前消费、稳定宏观经济大盘、持续释放超大规模市场潜力。

当前，最终消费支出对我国经济增长贡献率超过60%。在经济下行压力加大的背景下，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

近期，由于国内疫情多发，特别是有些突发因素超出预期，消费特别是接触型消费受到较大影响，3月社会消费品零售总额同比由增长转为下降，消费恢复进一步承压。但同时也要看到，疫情对消费的影响是阶段性的，我国消费长期向好的基本面没有改变。接下来，随着疫情得到有效管控，正常经济秩序将快速恢复，消费也将逐步回升。

稳定促进消费，首先要稳住市场主体。要加大助企纾困力度，前期出台的针对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业的纾困扶持措施，以及扶持制造业、小微企业和个体工商户的各项政策要切实落实到位，同时要鼓励地方加大帮扶力度。通过稳住市场主体，进而保就业、稳收入，稳住消费基本盘。

稳定促进消费，重点要做好基本消费品保供稳价工作。在精准落实疫情防控举措的基础上，各地要全力做好物流保通保畅工作，防止各自为政、层层加码。要落实好粮油肉蛋奶果蔬等日常消费品保供稳价措施，保障好困难群众基本生活。

稳定促进消费，关键要坚定信心。既要看到我国居民消费能力和意愿有待增强、优质产品和服务供给有待提升、流通循环和消费环境有待优化等现实问题，也要看到我国消费规模稳步扩大、结构持续优化、业态日益丰富的大趋势没有改变。信心来自于解决消费领域痛点难点堵点和体制机制障碍，也来自于持续培养和挖掘我国超大规模市场蕴含的潜力。

新华社北京4月26日电

(责编：王震、陈键)